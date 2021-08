Sess Mohamed, pro-Soro, enlevé par des hommes armés à Bamako

C'est la descente aux enfers pour Guillaume Soro et ses hommes. Sess Mohamed, un proche de l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) a été enlevé par des hommes encagoulés à Bamako.

Sess Mohamed (Ben Souck) « porté disparu » après son rapt à Bamako, mardi

Depuis le retour manqué de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019, lui et ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS) sont véritablement en train de boire du calice jusqu'à la lie. Après les nombreuses arrestations et les condamnations à la prison à vie pour Soro, et 20 ans pour d'autres pro-Soro, c'est l'un des leurs, Sess Mohamed dit Ben Souck, qui vient d'être enlevé dans la capitale malienne.

À en croire Moussa Touré, responsable de la Communication de Soro Kigbafori Guillaume, Sess Soukou Mohamed a en effet été « enlevé en pleine rue à Bamako par quatre hommes encagoulés et habillés en tenue civile ». Ces derniers, sous la contrainte de leurs armes, ont forcé l'ancien Député-Maire de Dabou à « monter à bord d’un véhicule 4X4 aux vitres teintées, ne portant aucune plaque d’immatriculation ». « Il est porté disparu depuis lors », a conclu le communicant de Soro.

Dès lors, aucune information sur ses ravisseurs, encore moins sur son lieu de détention, n'a pour l'instant filtré. Ses proches, avec lesquels il s'est réfugié au Mali, depuis décembre 2019, sont très inquiets et s'interrogent sur le sort réservé au membre du Comité d’Orientation et de Coordination de Générations et Peuples Solidaires.

De même, son mouvement politique, le GPS, dont les activités ont été gelées par décision judiciaire, « exprime ses plus vives inquiétudes quant à la vie et à la sécurité de M. SESS SOUKOU MOHAMED et s’étonne qu’un tel kidnapping ait pu se dérouler sur le sol du Mali, au moment où les autorités de ce pays affirment leur attachement à l’état de droit et soulignent leur détermination à engager le pays sur la voie de la démocratisation ».

« Générations et Peuples Solidaires demande avec insistance au Gouvernement de Transition au Mali de retrouver et de rendre à M. SESS sa liberté et sa sécurité », a martelé Moussa Touré.