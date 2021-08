Titrologie: "Laurent Gbagbo a encore assassiné la démocratie"

Titrologie- Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien rentré au pays le 17 juin dernier, après une décennie d'absence, fait la Une des journaux ivoiriens de ce mercredi 11 août 2021.

Titrologie du 11 août 2021: "Nous allons créer un parti plus fort et plus large"

Pour le deuxième jour consécutif, la décision de Laurent Gbagbo d'abandonner le Front populaire ivoirien (FPI) aux mains de son adversaire Pascal Affi N'guessan, fait les choux gras de l'actualité sociopolitique nationale.

Les journaux ivoiriens, qu'ils soient proches ou opposés à l'époux de Simone Gbagbo, interprètent différemment cette décision inattendue de l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye. "Laurent Gbagbo, ce faux réconciliateur", écrit le Patriote.

" Laurent Gbagbo a encore assassiné la démocratie", estime pour sa part l' Essor. Et de s'interroger : " Est-il encore le père de la démocratie ? ". Pour Notre Voie, canard proche du Front populaire ivoirien qui reprend les propos de l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan : " Gbagbo a choisi la rupture et la division", comme solution pour le règlement de la crise qui prévaut au sein de l'ex-parti présidentiel depuis 6 ans.

" Affi et le FPI préparent la riposte", laisse croire l' Avenir. "Le FPI Europe lâche Gbagbo pour Affi", informe L' Expression. Du côté des journaux favorables à l'ancien président, notamment ceux proches du PDCI-RDA et du FPI-pro-Gbagbo, l'on semble plutôt se réjouir de cette décision de rupture prise par Laurent Gbagbo.

" Gbagbo passe à la vitesse supérieure", lit-on à la Une de Le Temps. "Nous allons créer un parti plus fort et plus large", lit-on à la manchette de Le Nouveau Réveil, des propos tenus par Laurent Gbagbo lors de sa rencontre avec les fondateurs de EDS, plateforme politique dont il est le référent politique.

" Pourquoi la décision de Gbagbo fait si mal", tente pour sa part d'expliquer Dernière Heure Monde.