Titrologie : "Laurent Gbagbo, ce faux réconciliateur"

La titrologie du jour fait de nouveau la part belle à la solution de Laurent Gbagbo pour régler le cas Affi N’Guessan (Front Populaire Ivoirien (FPI)).

Titrologie : réaction d'Affi à la décision de Laurent Gbagbo

Le titrologue croisera ça et là, des analyses et autres interprétations du discours de Laurent Gbagbo dans sa guerre internet au FPI contre Affi N’Geessan. Le père du « asseyons-nous et discutons » n’a pas vraiment donné de chances au dialogue maintenant que son retour en Côte d’Ivoire aurait pu lui offrir plus de visibilités dans le conflit interne au parti politique qui a soutenu sa lutte démocratique en Côte d’Ivoire…

Titrologue : les points forts de la titrologie de ce mercredi