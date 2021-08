Kaba Nialé lance le Recensement général de la population et de l'habitat

Kaba Nialé entend faire le dénombrement de la population ivoirienne pour mieux planifier le développement. C'est dans cette optique que la ministre du Plan et du Développement a lancé, mardi, la reprise du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, dès novembre 2021.

Kaba Nialé annonce le recensement de la population du 1er au 21 novembre

C'est du haut du 20e étage de l’immeuble Sciam à Abidjan-Plateau, où est logé son ministère, que Kaba Nialé a animé une conférence de presse, le 10 août 2021, annonçant la reprise du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH). Du 1er au 21 novembre, les agents recenseurs seront déployés sur l'ensemble du territoire ivoirien afin de procéder au dénombrement des personnes.

À cet effet, un vaste recrutement de 38 000 agents est lancé sur le site https://recrutement.rp2021.ci. Les personnes aptes à prendre part à ce recrutement sont celles dont l’âge est compris entre 18 et 45 ans. Il s'agit de former un groupe de 28 346 agents recenseurs, 7 087 chefs d’équipes et 400 superviseurs, qui seront formés, puis, déployés dans les différentes zones de dénombrement. « Nous lançons un appel pour que chacun fasse du recensement son activité afin que la Côte d’Ivoire puisse disposer d’une base de données fiable sur sa population », a déclaré la ministre Kaba Nialé.

En février 2020, la ministre du Plan et du Développement, faut-il le rappeler, avait lancé un appel à candidatures avec son Comité technique de recensement (CTR), qui avait reçu 43 000 dossiers. Mais la pandémie de la Covid-19 avait fait tout stopper. Cette reprise de l'opération de recensement est donc la suite logique du programme déjà établi par la ministre.

Par solidarité gouvernementale, Mamadou Touré a décidé d'apporter son soutien à cette opération à travers l’Agence Emploi Jeune. Une manne d'un milliard de francs CFA a donc été décaissée par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique pour financer la formation des 40 000 Agents qui seront recrutés.