Algérie: Des incendies déclarés dans le nord font au moins 40 morts

Au moins 40 personnes dont 17 civils et 25 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, ont indiqué mardi les autorités.

Incendie déclaré dans le nord de l' Algérie : Le bilan s'alourdit

Au moins 40 personnes sont mortes en Algérie depuis le déclenchement, lundi dernier, d'une cinquantaine d'incendies qui ravagent le nord du pays, notamment en Kabylie, ont déclaré mardi, les autorités algériennes. Les incendies qui ont débuté, lundi soir, ont tué 17 civils à Tizi Ouzou et Sétif, selon un nouveau bilan annoncé par l'agence officielle APS dans la soirée. Mardi soir, sur Twitter, le président Abdelmadjid Tebboune a déploré la mort de 25 militaires qui tentaient d’éteindre les incendies, présentant ses condoléances aux familles des victimes.

" C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort en martyrs de 25 militaires après qu'ils aient réussi à secourir plus d'une centaine de citoyens des flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi-Ouzou », a écrit le chef de l'État algérien. Plus tôt, le ministère de la Défense nationale avait de son côté fait état de la perte de « dix-huit combattants » dans un communiqué, précisant que 13 autres militaires souffrent de brûlures à différents degrés. Leur intervention a « permis de sauver des flammes 110 citoyens : hommes, femmes et enfants », a ajouté le ministère.

La cinquantaine d’incendies « d’origine criminelle », selon les propos du ministre de l' Intérieur Kamel Beldjoud, est attisée par un épisode de canicule qui a débuté lundi soir dans le nord de l’Algérie, notamment en Kabylie. Accompagné d'une délégation ministérielle, l'officiel algérien s'est rendu mardi à Tizi Ouzou, l’une des villes les plus peuplées de la région. Les villes de Bouira, de Sétif, de Khenchela, de Guelma, de Bejaïa, de Bordj Bou Arreridj, de Boumerdès, de Tiaret, de Medea, de Tébessa, de Blida et de Skikda, sont également touchées par ces graves incendies difficiles à maîtriser en raison des vents violents qui ont cours actuellement dans la région.