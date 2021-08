Paroisse Notre Dame de Biétry: Des pionnières partagent leurs expériences

A l'occasion d'une Semaine mariale initiée à la Paroisse Notre Dame de Biétry, des pionnières ont décidé de partager leurs expériences religieuses avec leurs soeurs en Christ. Cette retraite a débuté le samedi 7 août 2021, à Marcory.

La semaine mariale de la paroisse Notre Dame de Bietry a débuté le samedi 7 août 2021, sur la paroisse située à Marcory-Bietry. Après une séance d’étirement ( sport), les paroissiennes ont assisté à une conférence publique animée par les pionnières ( Yao Constance, sabine Boussima , Ryamonde Kacou, etc) de l’église qui ont partagé leurs expériences religieuses. Aussi Mme Kacou Jacqueline, juriste, et le père Nantcho ont-ils entretenu les paroissiennes qui ont pris d’assaut la salle de conférence sur la nouvelle loi sur le mariage. Bien avant la conférence publique, Michelle Beugre, présidente de l'Association Tabitha Koum, une association des femmes de la paroisse Notre dame de Biétry, a expliqué les raisons de l’organisation de la semaine mariale.

«La semaine mariale a débuté le samedi 7 août 2021 et ce, jusqu’au 15 du même mois (célébration de l’Ascension).Tabitha Koum qui réside sur une paroisse mariale a décidé d’organiser cette série d’activités pour célébrer la vierge marie et le christ. Ce, parce qu’on peut rien sans la vierge et son fils. Pour toutes les grâces de santé et le souffle de vie que Dieu nous donne, nous sommes nés pour célébrer et l’adorer christ et sa mère. Durant la semaine, il y aura des activités sportives, une conférence publique sur l’expérience des pionnières et la nouvelle loi sur le mariage. Laquelle loi promulguée depuis 2019 dont beaucoup de personnes ne connaissent pas les clauses », a-t-elle expliqué. Elle a par ailleurs mentionné que la semaine mariale est aussi une occasion pour sensibiliser les sœurs de l’église sur toutes les implications de cette nouvelle loi.

« Nous allons prier et bénéficier des enseignements des curées et vicaires sur la paroisse. On va s’offrir un dîner croisière sur la lagune Ebrié pour partager la joie mariale et profiter pour lever un fonds pour terminer les travaux de construction de la nouvelle grotte. Le 14, nous allons communier avec les enfants et mamans avec l’artiste Ks Bloom. D’autres chorales viendront d’ailleurs et celle de la paroisse pour tenir en haleines les paroissiens. Le dimanche 15 août, il y aura une messe et un partage de repas dans l’après-midi », a-t-elle fait savoir.

Une correspondance de Fieny Tié