FPI: Hermann Aboa invite Mamadou Koulibaly à rejoindre Gbagbo

Ex-journaliste à la télévision ivoirienne (RTI), Hermann Aboa exhorte Mamadou Koulibaly, ex-cadre du Front populaire ivoirien (FPI) et fondateur du parti LIDER, à rejoindre Laurent Gbagbo dans le nouveau parti politique qu'il compte mettre en place dans les prochaines semaines. Le journaliste militant du FPI pro-Gbagbo, juge cette opportunité unique pour l'ex-président de l' Assemblée nationale ivoirienne, de retrouver "ce grand rassemblement des démocrates annoncé".

Hermann Aboa à Mamadou Koulibaly: "Vous devez saisir cette opportunité unique de retrouver ce grand rassemblement des démocrates annoncé"

Prof. Mamadou Koulibaly, Vous savez tout le respect que je vous voue pour votre grande intelligence et vos idées, mais surtout pour votre pragmatisme dans les propositions de solutions aux difficultés sociales des populations. Cependant, permettez-moi ce petit regard. Dix ans après votre choix d'essayer votre propre aventure politique par la création de LIDER, vous conviendrez avec moi que le bilan pour vous-même est maigre.

Je ne vais pas les énumérer ici puisque vous tirez certainement la même conclusion. Même si les Ivoiriens savent tous que vous êtes cet homme droit, incorruptible, avec des idées pour un véritable changement de cap et que votre franc-parler à tous égards est resté intact, cela ne suffit pas, malheureusement, dans le contexte politique ivoirien, à obtenir les suffrages des électeurs. Or comme beaucoup d'Ivoiriens et même d'Africains le pensent encore, vous avez encore votre place.

C'est pourquoi, je viens vous prier de saisir l'opportunité du nouveau parti politique proposé par le Président Laurent Gbagbo. Vous retrouverez ainsi votre base naturelle et cela vous fera rebondir à coup sûr. Et je crois, tous ceux qui vous ont suivi ou vous ont rejoint n'auront aucun mal à vous suivre à nouveau, car je sais que même dans leur détermination pour votre philosophie, ils espèrent tous dans le silence, une occasion pareille qui vous permettra de mieux vous exprimer.

Gardez votre franc-parler, la Côte d'Ivoire en a besoin. Et c'est pour cela que vous devez saisir cette opportunité unique de retrouver ce grand rassemblement des démocrates annoncé. J'espère que mon message vous trouvera. Et que vous ferez le pas. Bien respectueusement, Merci pour votre attention.

Hermann Aboa