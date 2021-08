Incursions djihadistes à la triple frontière Mali - Côte d'Ivoire - Burkina

Les djihadistes, qui opèrent dans la région sahélienne, ne cessent de multiplier leurs actions pour descendre un peu plus au sud, vers le golfe de Guinée. En témoignent les multiples incursions de ces terroristes dans des zones se rapprochant de plus en plus de la côte.

Mali : Des djihadistes à motos signalés dans des localités méridionales

À l'instar de la zone des trois frontières Mali - Burkina- Niger, que les terroristes et autres groupes armés du Sahel ont transformée en un no man's land, et où ils semblent régner en maîtres absolus, d'autres zones, un peu plus au sud, sont visées. Évoquant le recrutement djihadiste qui était en cours dans le Nord ivoirien, le chercheur Lassina Diarra faisait, à propos, ces révélations : « Sidibé Ramzani, c'est cet individu qui chercherait à créer à l'identique une zone des trois frontières comme le Mali, le Burkina et le Niger, c'est-à-dire à la frontière ivoirienne avec le Burkina et le Mali. »

Même si ce djihadiste invétéré n'a, jusque-là, pu installer sa katiba dans cette zone des triples frontières, force est de constater que des groupes armés terroristes continuent de marcher dans le sang des populations et les cendres des localités qu'ils traversent. D'autres parrains du djihad, notamment Iyad Ag Ghaly et de Amadou Koufa, sont également aux aguets pour mettre cette zone sous leur coupe.

Il nous revient, de sources concordantes, que des djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) intensifient leurs actions destructrices. Certains de leurs éléments armés ont d'ailleurs été repérés, sur des motos, dans les localités de Yorosso, Koury, Koutiala et Sienso, proche de la frontière entre les trois pays. La relative accalmie de ces derniers mois, dans cette zone, pourrait, à n'en point douter, s'analyser en un calme avant la tempête. À moins que les Forces militaires des pays concernés ne mutualisent leurs efforts pour intensifier les opérations de ratissage et de partager les renseignements afin d'étouffer ces actions de déstabilisation.

Bernard Émié, patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française, évoquait « la préparation d’opérations de grande ampleur sur des bases militaires ». « C’est là que les chefs d’Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d’expansion vers les pays du golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles eux aussi. Pour desserrer l’étau dans lequel ils sont pris et pour s’étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d’Ivoire ou au Bénin », avait-il prévenu.