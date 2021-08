Coopération France - Côte d'Ivoire: De grands projets annoncés

Patrick Achi, Premier ministre ivoirien, a reçu, mercredi 11 août 2021, à la Primature à Abidjan, M. Jacques Godfrain, Président de l' Association France Volontaires. L'hôte du chef du gouvernement ivoirien a à l'issue de cette rencontre, révélé que la France et la Côte d’Ivoire vont initier de nombreux projets en faveur des jeunes de leurs deux pays respectifs.

Insertion des jeunes : La France et la Côte d'Ivoire vont initier plusieurs projets en faveur des jeunes

La Côte d’Ivoire et la France vont initier plusieurs projets en faveur de leurs jeunes. Jacques Godfrain, Président de France Volontaires, a fait cette annonce mercredi 11 août 2021 à Abidjan, à l'issue d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi. « La France et la Côte d’Ivoire vont initier de nombreux projets en faveur des jeunes de nos deux pays. Et ce, à travers un partenariat entre France Volontaires et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique », a-t-il dit.

L'hôte du Premier ministre Patrick Achi a, à l'occasion, relevé l’importance de ce partenariat qui contribuera à renforcer davantage les relations d'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il s’agit d’une convention avec France Volontaires pour une durée de trois ans. "La phase pilote dans la mise en œuvre de cette convention, va permettre à 50 jeunes (25 Ivoiriens et 25 Français) de partager mutuellement leurs expériences sur l'engagement citoyen de la Côte d'Ivoire et de la France, dans le cadre du volontariat", a-t-il indiqué.

Jacques Godfrain a souligné qu'à la fin de la formation, les bénéficiaires auront l'occasion de se mettre au service de leurs communautés respectives. France Volontaires est une association qui fait la promotion du volontariat à l'international. Elle envoie des volontaires à l’étranger afin de contribuer au développement.