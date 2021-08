Décès du Prophète Séna Amoussou, le Gédéon de la Tchetchouvah du Togo

Le Togo en deuil après le décès du célèbre Prophète Séna Amoussou du Temple Emmanuel situé à Kpogan, ce mercredi 11 août 2021, a-t-on appris des sources concordantes.

Professeur Séna Amoussou du Togo est mort d’une crise

Populaire pour ses enseignements controversés et diffusés sur des chaînes de radio et les réseaux sociaux, Séna Amoussou, imposant de par sa taille et sa forme, a réussi à drainer des foules grâce aux « secrets spirituels » qu’il leur enseigne. Responsable du temple Emmanuel érigé à Kpogan, Prophète Séna Amoussou est connu sous le nom de Professeur Sena.

Il s’est taillé une réputation à travers ses enseignements controversés sur Professeur Séna Adomenou TV. Une chaîne de télévision du Temple Emmanuel qu’il a créée. C’est ainsi qu’il conseillait aux membres de son église des méthodes à adopter pour devenir riche et prospérer.

A plusieurs reprises l’homme des secrets spirituels, à l’image de l’Ivoirien Gédéon de la Tchetchouvah, a déclaré qu’il n’était pas un « Pasteur ». Pour lui, les pasteurs ne sont pas aussi outillés pour enseigner les secrets qu’il enseigne au public.

Pour plusieurs autres hommes de Dieu, le Prophète Séna n’était pas un véritable appelé de Dieu.