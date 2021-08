Tozeur : Six migrants subsahariens retrouvés morts dans le désert

Les autorités sécuritaires ont découvert six migrants décédés dans le désert de Hezoua dans le gouvernorat de Tozeur. Il s'agit de deux femmes et quatre enfants de nationalité subsaharienne, rapportent les médias tunisiens.

Tozeur : Quatre migrants meurent de soif dans le désert

La macabre découverte a été faite par les autorités sécuritaires du gouvernorat de Tozeur (sud du pays) non loin de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Deux femmes et quatre enfants ont péri dans le désert après avoir été frappés par la soif, a confirmé Aymen Bejaoui, le gouverneur de Tozeur à nos confrères de Mosaïque FM. Cela est dû à la forte chaleur qui a atteint une hausse considérable ces derniers temps en Tunisie. Ces migrants se préparaient à franchir à passer de manière légale la frontière tunisienne.

La Tunisie est fréquemment confrontée à la mort de migrants qui rêvent d'atterrir sur son sol. Par exemple, le vendredi 2 juillet 2021, on a appris auprès de la garde maritime tunisienne que huit corps de migrants avaient été repêchés au large de Sfax (sud).

"Des unités navales de la Garde nationale ont récupéré, dans les journées du mercredi et du jeudi, 8 corps au large des côtes d'El Aouabed dans le gouvernorat de Sfax (sud). Les unités navales ont pu secourir 46 migrants irréguliers de nationalités africaines (qu’il n’a pas précisées) après l’avarie qui a affecté leur embarcation au large de Sidi Mansour dans le gouvernorat de Sfax (sud)", a dit Houcemeddine Jebabli.