Bingerville: "Une minute pour un sourire" assiste l'hôpital psychiatrique

L'ONG "Une minute pour un sourire" a procédé à une remise de dons à l' hôpital psychiatrique de Bingerville le jeudi 12 août 2021. Antony Rabet, le secrétaire général de ladite organisation et ses collaborateurs ont offert des vivres et non-vivres au Dr Diomandé, le directeur de l'établissement sanitaire.

"Une minute pour un sourire" auprès de l'hôpital psychiatrique de Bingerville

Il y avait de la joie et du sourire à l'hôpital psychiatrique de Bingerville le jeudi 12 août 2021. Et pour cause, les responsables de l'ONG "Une minute pour un sourire" ont rendu une visite à cet établissement les bras chargés de présents. Rabet Antony, le secrétaire général de l'Organisation non gouvernementale donatrice, a affirmé toute sa joie d'être aux côtés du personnel soignant et des malades pour leur apporter un rayon de soleil. Le représentant Afrique de "Une minute pour un sourire" a fait un don en vivres et non-vivres à l'hôpital psychiatrique de Bingerville.

Au nom de la structure qu'il représente, Rabet Antony a offert dix sacs de riz, un sac de vêtements, un carton de sucre, un carton d'huile, un carton de poudre à laver, mais également trois paquets de pâtes alimentaires et des biscuits. Dr Diomandé n'a pas caché sa joie devant le geste posé par l'ONG "Une minute pour un sourire". "Il n'est pas facile de donner. Nous recevons beaucoup de structures qui nous font des dons. Nous comprenons ce que vous faites et nous sommes heureux", a déclaré le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, très reconnaissant. La cérémonie s'est achevée avec une visite de l'hôpital psychiatrique conduite par le docteur Yves Stéphane Ipou.

Il faut savoir que l'organisation "Une minute pour un sourire" a été créée en 2016. Elle s'engage pour la cause des oubliés de la société. L'ONG vient en aide notamment aux personnes souffrant de maladies mentales et de l'ulcère de Burili, mais également aux enfants autistes. La structure dont le siège se trouve à Paris a aussi pour objectif d'apporter un soutien afin d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et la vie des parents de malades. En 2020, elle a fait un don de vivres à l'école des aveugles de Toumodi. Trois ans plus tôt, l'organisation a apporté son soutien aux veuves et orphelins de Gonzagueville. Pendant deux ans (2019 à 2020), Rabet Antony et ses collaborateurs ont effectué une donation à l'école de la petite enfance d'Adjamé.