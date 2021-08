Jean Bonin Kouadio (Pro-Affi): "Gbagbo n'est pas un stratège politique"

Pour Jean Bonin Kouadio, ex-cadre du Front populaire ivoirien (FPI), l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, revenu d'exil le 17 juin dernier, n'est ni un "génie" ni "un stratège politique", comme le présente "abusivement" bon nombre de ses partisans. Dans l'analyse ci-dessous, le proche de Pascal Affi N'Guessan fait une rétrospective de la vie de l'ex-chef d'État en mettant en avant ses nombreux échecs.

Jean Bonin Kouadio: "Votre gars là (Laurent Gbagbo), qui navigue d’échec en échec depuis 40 ans, en quoi est-il stratège ?"

"Un génie et un stratège politique ? Je lis çà et là qu’un tel serait un génie politique. Quelquefois, je me demande si je dois en rire ou en pleurer. Analysons.

Octobre 2000

Après 20 ans passés dans l’opposition, pour qu’il soit « élu », il a fallu exclure deux de ses principaux adversaires politiques : Bedié et Ouattara. Quel honneur a-t-on à avoir battu Guéi Robert ? Non, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. C’est en réalité un échec.

Décembre 2000

Le RDR ne participe pas aux législatives. Nonobstant cela, il ne les gagne pas. Houphouët, Bédié et Ouattara au pouvoir ont toujours eu la majorité absolue au parlement. Encore un échec.

Mars 2001

Le RDR et le PDCI participent aux municipales. Bien qu’étant au pouvoir, il ne les gagne pas. Mieux, il perd dans ses fiefs de Gagnoa, Daloa et San Pédro notamment. Encore un échec.

2002

Nonobstant tous les moyens que confère le pouvoir d’État, il ne gagne pas les élections des Conseils généraux, contrairement à Bedié et Ado au pouvoir qui gagnent les élections locales. Encore un échec.

2002 - 2003

Une rébellion contrôle une partie du pays et y règne en maître absolu. Impensable sous Houphouët ou Ado. Encore un échec.

Octobre 2010

Contrairement aux autres chefs d’État de la sous région qui, tous, gagnent la présidentielle chez eux dès le 1er tour ou avec une confortable avance, lui il ne s’en sort qu’avec 38 %. Au 2ᵉ tour, il a fallu annuler le vote dans 7 grands départements du nord pour qu’un Conseil constitutionnel envoûté par le diable proclame sa « victoire » à 51%. Encore un échec.

2011

Il est capturé et trimballé de prisons en prisons, alors que les rebelles qui l’ont attaqué vaquent, eux, tranquillement à leurs occupations. Encore un échec.

Juillet 2021

Après 10 ans passés à la CPI, il s’aplatît devant Ouattara à qui il ne demande pas « qui a gagné la présidentielle de 2010 », mais l’appelle à plusieurs reprises « M. le Président de la République » et lui présente, comme tel, des doléances. Encore un échec.

Août 2021

Après s’être vainement accroché au FPI, lui qui s’auto-proclamait illégalement président du FPI, finit par aller créer un nouveau parti, ayant échoué face à Affi qu’il disait pourtant avoir radié et exclu du FPI. Lamentable échec.

Actuellement en 2021

Le rancunier qui veut enfariner les Ivoiriens avec un pseudo discours de réconciliation nationale refuse de parler à Simone, Blé Goudé (qui s’est occupé de lui durant 8 ans à la CPI) et à Affi (qui a tenu haut l’étendard du FPI pendant que ses camarades fuyaient tous vers le Ghana ). Aveu d’échec d’un homme incapable de rassembler autour de lui.

Alors dites-moi en quoi un tel homme est un GRAND STRATÈGE ?

Affi est un stratège parce qu’il a gagné la bataille du contrôle du FPI. Bedié est un stratège parce qu’il a fait de son adversaire politique d’hier un escabeau sur lequel il compte marcher pour accéder au pouvoir en 2025.

Ado est un stratège parce que malgré tous les bavardages inutiles sur le patriotisme et les attaques qu’il a subies, il fera tranquillement 3 mandats et peut-être même un 4ᵉ s’il le veut.

Mais votre gars là, qui navigue d’échec en échec depuis 40 ans, en quoi est-il stratège ? Réduit à lutter un fauteuil de président d’un parti politique avec son ancien collaborateur. Non et non, ce n’est pas cela un stratège en politique", a conclu Jean Bonin sur le cas Gbagbo.