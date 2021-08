Nollywood: Le célèbre acteur Stanley Okoro est mort

Populairement connu pour ses rôles de comédie dans les films de Nollywood, Okoro est décédé mercredi d'un cas suspect d'intoxication alimentaire, rapportent les médias nigerians.

Nollywood - Mort de l’acteur Stanley Okoro, plausible thèse de l’empoisonnement

Si la véritable cause de son décès n’a pas encore été dévoilée avec certitude, plusieurs sources proches de l’acteur ont révélé qu’il aurait été empoisonné. Il serait décédé le mercredi 11 août 2021, après avoir consommé un repas qui contiendrait du poison.

« Parfois, l’argent que tu as, ne peut pas résoudre ton problème », a écrit l’acteur de 29 ans sur Instagram, un jour avant sa mort. Stanley qui a joué dans plusieurs films, notamment : « Feems wey im act incluent », « Oda wey im bin shoot before im die incluent », est l’un des acteurs nigérians en plein essor et l’un des plus drôles de Nollywood.

Des films comme « Order of di dragon », « Abada na South » et « Pocket Book », sans oublier des comédies comme « The Briefcase », « Marriage War », « Royal Tigress » et « Behind di Mask », ont vu l’acteur faire montre de son talent.

De son nom d’artiste, Dem, Stanley Okoro est né le 10 octobre 1992. Il est diplômé de la Benue State University. L’annonce de sa mort plonge le monde du cinéma dans l’émoi et dans une grande affliction.

Plusieurs de ses collègues acteurs sont montés au créneau pour rendre un hommage au défunt qui a su marquer l’industrie cinématographique nigériane, Nollywood, par son talent.