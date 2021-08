Venance Konan quitte Fraternité Matin et est nommé PCA de l'IDT

Venance Konan quitte la Direction générale de Fraternité matin pour la présidence du Conseil d’administration de la Société Ivoirienne de Télédiffusion (IDT). Le conseil d’administration du journal pro-gouvernemental ivoirien a procédé à la nomination du directeur général adjoint, en qualité de directeur général intérimaire, ce jeudi 12 août 2021.

Fraternité matin : Serge Abdel Nouho assure l'intérim de Venance Konan

L’ivoirien Venance Konan a été limogé à la tête du journal pro-gouvernemental Fraternité Matin, a annoncé ce jeudi 12 août, une note du Conseil d'administration.

Le directeur général adjoint, Serge Abdel Nouho, a été nommé par le Conseil d'administration de Fraternité Matin en qualité de directeur général par intérim.

Rentré à Abidjan le samedi 7 août 2021 d’un séjour médical en France, Venance Konan en a été informé peu avant la session du Conseil d’administration par le ministre de tutelle.

Nommé en 2011 après la crise postélectorale en Côte d’Ivoire, à la tête de la Société nationale de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (SNPCI) qui édite le journal Fraternité Matin, le patron du groupe de presse va faire face à des crises sociales à répétition liées, selon les travailleurs, à une gestion opaque.

En décembre 2018, un plan de licenciement collectif a mis au chômage plus de la moitié de l’effectif de l’entreprise pour « cause économique », avec l'abandon d'une dette vis-à-vis de l’Etat qui se chiffrait à 5,5 milliards de FCFA. Mais rien n’y fit. L’entreprise d’État est toujours restée dans le rouge et les conflits sociaux n’ont pas pris fin.

"Nous ne croyons pas à ce plan social", avait prévenu Marc Yevou, le secrétaire général de la Coordination des journalistes et professionnels des médias pour la défense de leurs droits.

Après avoir pourfendu Laurent Gbagbo, Venance Konan a accompagné le pouvoir d’Alassane Ouattara, mais en tâchant difficilement de préserver sa liberté, en sa qualité de journaliste critique qu’on lui connaissait.

Venance Konan avait quitté "FratMat" en 2006 après sa reprise en main par le pouvoir Lurent Gbagbo. Il s'était dans la foulée imposé dans d'autres journaux en procureur implacable du régime Gbagbo: "jeunes patriotes" à machette, évangélistes en costume de marque, ministres roulant carrosse…

Quand la crise s'installe dans la durée et la violence à Abidjan entre décembre 2010-avril 2011, il est exfiltré par les Français et se retrouve à Paris. Il court les plateaux de télévision et multiplie les interventions dans la presse française. Durant ces mois de "folie furieuse", "il fallait contrecarrer la propagande de Gbagbo", explique-t-il.

Ironie de l'histoire, venance Konan sera couronné à "FratMat" par le même Alassane Ouattara qu'il attaqua dans les années 1990. Avec les laudateurs du président de l'époque, Henri Konan Bédié (1993-1999), il entonnait le refrain de l'"ivoirité", concept nationaliste destiné à écarter M. Ouattara, décrit comme un "étranger" par ses adversaires d'alors.

A l’occasion de la célébration du 61ᵉ anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août, de nombreux changements sont intervenus à la de tête de plusieurs sociétés d'Etat.

L'on apprend que Soro Tiotioho a été nommé à la tête de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) en remplacement de Camara Thomas, ministre des Mines, du Pétrole et de l'énergie.

Sidibé Noumoury remplace Amidou Traoré à CI Énergies. Adjey Marie Josephine épouse Sidibé est nommée DG de la SMB en remplacement de Mamadou Doumbia.

Le DG de la Société nationale d'opérations pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI), Ibrahima Diaby a été remplacé par Bamba Vamissa.