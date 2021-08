L'Église catholique réitère sa confiance au père Jean-Luc N’ Dreman

La Conférence des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire (CECCI) a décidé de la reconduction du mandat du père Jean-Luc N’ Dreman dans ses fonctions de Secrétaire exécutif National de l’Éducation Catholique de Côte d’Ivoire.

Éducation catholique de Côte d'Ivoire : Le père Jean-Luc N’ Dreman reconduit pour un mandat de 3 ans

Le père Jean-Luc N’ Dreman, arrivé au terme de son premier mandat à l’instar de quelques-uns de ses pairs, a été reconduit dans ses charges. Il a bénéficié d’un deuxième mandat de trois (3) ans. La décision a été prise par les évêques ivoiriens lors de leur 119 ème Assemblée Plénière Ordinaire (du 24 au 30 mai 2021) dans le diocèse de Yopougon.

Cette marque de confiance des prélats accordée au Premier Responsable de l’école catholique ivoirienne, a été saluée par la grande Famille de l’Education Catholique en Côte d’Ivoire au vu de l’excellent travail abattu ces dernières années par le Secrétariat Exécutif National de l’Éducation Catholique de Côte d’Ivoire dans le cadre de la grande mission de réforme à lui confiée par la Commission Épiscopale pour l’Éducation.

Heureux, le père Jean-Luc N’ Dreman a traduit sa gratitude au Seigneur tout en exprimant toute sa reconnaissance aux évêques pour leur sollicitude. Pour lui, « c’est le fruit de toute une chaîne de collaborateurs acharnés et passionnés de l’œuvre de Dieu. C’est également le signe de toute la réforme avec tout ce qui a été fait. S’il y a renouvellement cela veut dire que la mission qui a été confiée est accomplie et elle n’est pas terminée et qu’il faut compter sur la même équipe pour continuer ».

Cette deuxième mandature à la tête du Secrétariat Exécutif National de l’Education Catholique, le père N’ Dreman compte bien la consacrer à la mise en œuvre totale des résolutions de la réforme de l’Education Catholique, engagée par les évêques.

«… Puisque la Réforme n’est pas totalement terminée et donc il faut poursuivre le chemin qui reste à parcourir comme vous savez il y a toujours de nouveaux défis auxquels il faut faire face, comme celui de cette année, il y a eu très peu d’admis aux examens de fin d’année et donc les écoles privées se retrouvent en difficultés et il nous faut réfléchir à tous cela » a-t-il fait savoir.

Notons que l’Éducation Catholique est la pionnière de l’enseignement privé en Côte d’Ivoire. Depuis l’arrivée des missionnaires catholiques en Côte d’Ivoire et l’administration des premiers cours le 28 octobre 1895 à Grand-Bassam, l’École Catholique a formé de nombreux cadres nationaux et internationaux.

L’École Catholique est une œuvre d’Église sans but lucratif et d’intérêt national. Elle participe à un service d’utilité publique et requiert de ce fait le soutien des personnes de bonne volonté. Elle est ouverte à tous ceux qui se tournent vers elle sans distinction de religion.

Dans le souci de toujours mettre au cœur de ses actions l’éducation aux valeurs humaines, citoyennes et spirituelles dans la croissance des apprenants, l’École Catholique est engagée depuis 2017 dans une vaste Réforme dans le but de redorer son image d’antan et de faire d’elle la locomotive d’excellence de l’Éducation en Côte d’Ivoire.

Sercom