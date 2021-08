Abobo : Un élève de 22 ans tue un chauffeur de taxi

Une horrible scène a eu lieu dans la commune d'Abobo dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 juin 2021. En effet, au petit matin, les habitants du quartier ont découvert avec stupéfaction un conducteur sans vie à quelques pas du collège As Pouchkine. Les enquêtes de la police criminelle ont permis d'interpeller un élève de 22 ans.

Abobo : Un élève arrêté pour le meurtre d'un chauffeur de taxi

Le meurtre d'un chauffeur de taxi dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 juin 2021 a vivement créé l'émoi au sein de la population de la commune populaire d'Abobo. Il était environ une heure du matin quand le pauvre taximan a été attaqué par deux malfrats qui se trouvaient dans son véhicule. En réalité, ces deux bandits avaient pour objectif de repartir avec la recette quotidienne. Ils se sont heurtés à un refus catégorique de la part du conducteur de taxi. Une bagarre s'est engagée entre le chauffeur et ses visiteurs peu désirables.

Selon les témoignages fournis par la Direction générale de la police nationale (DGPN), l'un des braqueurs a mortellement poignardé le taximan à la poitrine. Le corps sans vie du conducteur de taxi a été retrouvé non loin du collège As Pouchkine à Akéikoi. Informés de la situation, les éléments de la police criminelle ont ouvert une enquête afin de mettre le grappin sur les assassins du chauffeur de taxi. Les fins limiers de la police ont pu mettre la main sur le nommé KI, âgé de 22 ans et se présentant comme un élève.

Il est domicilié à Abobo Akéikoi. Les agents de la police le soumettent à un interrogatoire. Le jeune passe aux aveux et avoue son forfait. Les policiers l'ont donc conduit au parquet afin qu'il réponde de ses actes devant les autorités compétentes. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale informe que l'enquête se poursuit pour retrouver le complice de KI.