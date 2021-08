FPI : Gbagbo fait changer l'ordre du jour du Comité central d' Affi

Le divorce est désormais consommé entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan. Les anciens camarades du Front populaire ivoirien (FPI) se livrent désormais à une guerre de stratégie pour prendre, chacun, le pas sur l'autre.

FPI : Affi N'Guessan réajuste son combat face à Laurent Gbagbo

9 août 2021, Laurent Gbagbo annonce devant le Comité de contrôle extraordinaire sa volonté de ne pas engager de bras de fer judiciaire avec Pascal Affi N'Guessan dans la bataille de leadership au Front populaire ivoirien (FPI), mais plutôt à créer un nouveau parti politique, avec la même idéologie de gauche.

Le camp Affi n'avait assurément pas vu venir les choses sous cet angle, dans la mesure où l'ancien Premier ministre avait convoqué, en réplique à cette rencontre des GOR (Gbagbo ou rien), un Comité exécutif et une réunion du Secrétariat général et un Comité central extraordinaire les 11, 12 et 14 août 2021.

Il s'agissait en effet pour le Député de Bongouanou et ses camarades de parti de se prononcer sur celui organisé par les pro-Gbagbo. Mais avec la nouvelle donne, le Lion du Moronou a donc décidé de réajuster sa stratégie face à son ancien mentor afin de lui tenir la dragée haute dans ce nouveau combat. C'est alors qu'à la suite de ses deux premières réunions tenues à huis clos, qu'Affi N'Guessan et les hauts responsables de son parti tiendront, samedi, le Comité central extraordinaire tant attendu par les Affidés au siège du FPI à Abidjan.

Ce ne sera plus pour se prononcer sur la bataille de leadership, mais plutôt sur un nouvel ordre du jour qui se bâtira autour de la remobilisation de ses troupes et leur donner la nouvelle ligne de conduite pour l'avenir de leur parti. Une tournée d'explication auprès des militants a été retenue à l'issue des deux premières rencontres préparatoires. À noter qu'au terme de ce Comité central extraordinaire du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan animera une conférence de presse.