Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara passe dans les rues "incognito"

Alassane Ouattara n'est pas ce genre de président qui reste dans sa tour d'Ivoire pour regarder le peuple de haut. Le président ivoirien sait également descendre dans le peuple, incognito, pour toucher du doigt, ses réalités. C'est du moins ce qu'affirme le ministre Adjoumani, porte-parole du RHDP.

« Le Président Alassane Ouattara sait toucher du doigt les réalités de ses compatriotes »

Les Ivoiriens ont l'impression d'être laissés pour compte, abandonnés à leur triste sort dans cette bataille de la survie que leur impose la cherté de la vie. Le prix des denrées de première nécessité connaît une envolée indescriptible, ces derniers mois. Inflation qui plonge davantage les citoyens et autres ménages dans une situation des plus inconfortable. Mais loin d'être indifférentes de la situation que traverse leurs compatriotes, les autorités ivoiriennes ont entrepris, non seulement, d'expliquer les tenants et aboutissants de ce qui prévaut, mais aussi et surtout de se tenir à leurs côtés pour y faire face.

Souleymane Diarrassouba avait d'ailleurs imputé cette flambée des prix à la pandémie du coronavirus, et ce, à l'échelle mondiale. « En cas de nécessité, nous allons prendre des mesures d’encadrement des prix. J’invite les populations au calme et à la sérénité, à ne pas céder à la panique et éviter de diffuser des informations qui sont de nature à perturber le marché », avait rassuré le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie.

Le président Alassane Ouattara avait également évoqué la question lors de son discours à la Nation, le 6 août 2021, à la veille de la célébration de l'indépendance. Le Chef de l'État ivoirien ne se contente pas de recevoir les rapports de ses collaborateurs, il descend également sur le terrain, à l'abri des regards indiscrets, pour s'enquérir de la situation et toucher les réalités de ses compatriotes du doigt. Cette révélation a été faite par Kobénan Kouassi Adjoumani, Ministre d'Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.

Dans son droit de réponse à l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a indiqué : « Savez-vous qu’il arrive au Président Alassane Ouattara de descendre dans des quartiers, sans se faire voir, sans que l’on barre des voies ? », a interrogé le ministre, avant d'ajouter : « Le Président Alassane Ouattara sait toucher du doigt les réalités de ses compatriotes, sans chercher à faire du spectacle, comme d’autres. Aujourd’hui, le pays est au travail. »

Voilà donc qui est rassurant pour les populations ivoiriennes qui n'attendent que le gouvernement ivoirien prenne des décisions afin de ramener les prix des produits de grande consommation à la hauteur de leur bourse.