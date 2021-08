Qui a pris l'ordinateur de Dj Arafat ? La Yorogang s'entredechire

Deux membres la Yorogang, notamment Olokpatcha l’Empereur et Youyou Toit rouge, ont fait des révélations sur l’ordinateur de feu Dj Arafat.

Affaire Ordinateur de DJ Arafat : Landry Agban "a voulu bien faire, mais il a gâté"

Des membres de la Yorogang étaient présents, jeudi 12 août 2021, sur les antennes de la chaine de télévision NCI. Il s’agit en effet d’Olokpatcha l’Empereur et Youyou Toit Rouge. Ils sont revenus sur l’affaire du téléphone et de l’ordinateur de Ange Didier Houon, plus connu sous le nom de Dj Arafat.

"Le téléphone, je l'ai bousillé sans regrets. Il y avait plein de choses dedans, il y a beaucoup d’hommes qui voulaient son portable (Maman, Mémé…). Arafat c’est mon ami, et pour ne pas qu’on ait à le salir demain, j’ai décidé de bousiller le téléphone", a expliqué Olokpatcha, avant de se prononcer sur le cas de l’ordinateur.

"Landry Agban a enlevé le disque dur de l’ordinateur. Il est parti avec, il a donné l’ordinateur à la maman (Tina Glamour)", a soutenu Olokptacha. Youyou Toit Rouge a également ajouté que Landry Agban, qui avait été désigné président de la Yorogang juste après le décès de Dj Arafat, a fait une grosse bourde. "Il a voulu conserver, le mettre en lieu sûr , en débranchant, il a effacé beaucoup de chose. Il a voulu bien faire, mais, il a gâté", a-t-il expliqué.

Olokpatcha ajoutait par ailleurs : "Aujourd’hui, la majorité des sons sont dans la rue, des sons qui ne devraient pas sortir, des exclusivités se retrouvent aujourd’hui dans les portables des gens, et ça me fait mal."

Face à ces accusations portées contre Landry Agban, Ali le code, un autre membre de la Yorogang, est montée au créneau pour dire sa part de vérité. "Olokpatcha L'Empereur,Youyou Toit rouge, c’est quoi votre problème ? La dignité ça vous parle ? Si vous l’ignorez, moi je vais vous le dire, on ne dit pas tout, surtout à la télévision, parce que là, vous démystifiez l’artiste. Landry n’était pas à Abidjan le 12 Août 2019. Qui a cassé le studio, les vêtements, le coffre-fort, les biens personnels de l’artiste ?… Vous voulez qu’on parle ?" a-t-il interrogé sur sa page Facebook.