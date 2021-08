Makosso Camille charge les "blogueurs qui ont raté leur vocation"

Le pasteur Coupé-décalé, Makosso Camille, est très en colère contre le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national. La raison.

Makosso Camille à Apoutchou national: ''Enlevez mon nom dans vos bêtises. Je ne suis pas votre ami''

Fils de l'actrice ivoirienne Bleu Brigitte, Apoutchou national a initié un événement dénommé ''Les Oscars des blogueurs et influenceurs africains'', prévu pour le 10 septembre prochain à Paris en France. Il s'agit, en effet, d'un événement qui permettra de distinguer les influenceurs africains du web.

Nominé à cet événement, le pasteur Makosso Camille demande le retrait de son nom de la liste. « Je ne suis pas un blogueur; qu'il enlève mon nom là-bas. On ne m'a pas demandé ma permission pour mettre mon nom là-bas. Quand tu veux parler, on dit tu es jaloux. 300 personnes qui vont se retrouver dans une salle, moi MAKOSSO, je suis jaloux? Le jour, moi, je fais un programme en France, qu'il y a 300 personnes, je ne viens pas prêcher, "JAMAIS'. Quand Makosso organise un programme en France, c'est 2000 personnes, 1500 personnes, mais je ne suis pas l'ami de tout le monde", a-t-il lâché sur les réseaux sociaux.

''On ne me met pas avec des enfants et sans même demander ma permission. Je me lève un matin, il y a une affiche où on prend ma photo où je suis simplement en tee-shirt comme un petit garçon. On me met là au milieu (…) des blogueurs qui ont raté leur vocation'', dénonce Camille Mokosso. Pour lui, sa nomination aux Oscars des blogueurs et influenceurs africains, est un gros manque de respect envers sa personne.

''Les personnes qu'ils ont mis là-bas, t'appellent pour te dire: PAPA, tu es sur l'affiche là pourquoi ? En temps normal, on devrait te mettre comme Haut Patron. Les enfants manquent toujours du respect au père parce qu'ils pensent qu'on est même chose...Enlevez mon nom dans vos bêtises. Je ne suis pas votre ami'', a-t-il ajouté.