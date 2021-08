Titrologie : "800 élèves maîtres des CAFOP recalés"

La titrologie du samedi 14 août 2021 nous apprend que 800 élèves-maitres des CAFOP (Centres d'animation et de formation pédagogique) ont été recalés pour insuffisance de rendement. L'actualité politique figure également à la Une de la presse ivoirienne.

Titrologie : "Ahoussou insulte Bédié et le PDCI"

Dans la titrologie du samedi 14 août 2021, Le Nouveau Réveil fait savoir que 800 élèves maîtres des CAFOP (Centres d'animation et de formation pédagogique) ont été recalés. Notre confrère avance que la raison évoquée pour justifier cette décision est que ces futurs enseignants ont fait montre d'une insuffisance de rendement.

À la Une de ce journal proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), il est écrit qu'Ahoussou Kouadio Jeannot "insulte Bédié" et son parti politique dans un "discours anti-dialogue national". Pendant ce temps, Amankou Jean-Michel, député PDCI, soutient fermement que le parti septuagénaire "demeure en force dans le Djuablin".

Le Matin préfère revenir sur les propos d'Ahoussou Jeannot tenus à Raviart. "Le PDCI va se fragmenter davantage comme le FPI", a déclaré le président du Sénat. Le journal ne manque pas de souligner que "Raviart bascule au RHDP".

Dans le cadre d'une mission d'évaluation du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la base a craché ses vérités à la haute direction, souligne Le Patriote dans sa titrologie. Le média poursuit en ajoutant que de "nombreuses propositions "ont été faites "pour un RHDP plus fort".

À la Une de L'Inter, il est rapporté que "depuis l'ouest du pays, des ex-combattants prennent une importante décision". Le journal précise qu'ils ont adressé une demande au gouvernement ivoirien. Revenant sur la décision de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique, Issiaka Sangaré, proche d'Affi N'guessan, soutient que "c'est manquer de pragmatisme que de faire ce choix".

À l'occasion du second anniversaire du décès de DJ Arafat, Soir Info nous livre des "confidences sur la relation et le mariage manqué' du fils de Tina Glamour et Alexia Vodi.