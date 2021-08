Afrique du Sud: La maison de Nelson Mandela transformée en hôtel

La Fondation de Nelson Mandela a transformé en hôtel de luxe, la maison de l’ex-chef d’Etat à Johannesburg en Afrique du Sud, rapporte « The Continent ».

L’aura de Nelson Mandela continue d'irradier à travers le monde

Les admirateurs dans le monde de l’ancien président de l’Afrique du Sud, décédé en 2013 à l’âge de 95 ans, dénoncent la transformation en hôtel de luxe, avec des tarifs de location très élevés, l’ancienne propriété de l'ancien dirigeant longtemps opposé à l’apartheid dans le pays.

D'ailleurs, pas sûr qu'il aurait aimé le projet immobilier qui est en train de se mettre en place dans son ancienne demeure, située à Johannesburg.

Mais l’hôtel a bien ouvert au public début août et il peut accueillir jusqu’à 18 convives, dans 9 chambres différentes, allant de 300 dollars (environ 255 euros) à 1 000 dollars (850 euros) pour la suite présidentielle, rapporte le magazine The Continent.

La demeure de l'ancien mari de Winnie Mandela va désormais accueillir des visiteurs qui pourront y loger la nuit dans ce lieu de pèlerinage.

Dans un communiqué, la Fondation Nelson Mandela, propriétaire des lieux, défend ce concept et assure vouloir offrir l’opportunité « d’être immergé dans cet environnement intimiste », au plus près des valeurs de l’ancien leader sud-africain.

« Aujourd’hui, plus que jamais, à un moment où le monde a besoin d’égalité sur la distribution des vaccins pour protéger des vies, les idéaux d’égalité et d’éradication de la pauvreté de Nelson Mandela sont plus que jamais nécessaires », indique le texte.

« Parce que rien de mieux pour l’égalité et l’éradication de la pauvreté qu’une nuit dans un hôtel de luxe », a commenté ironiquement The Continent.