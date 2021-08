Kerozen fâché avec Zephir Conor: "Ne parle plus jamais de ma mère"

L'artiste Coupé-décalé, Dj Kerozen, s'est prononcé sur la récente sortie de son ex-compagnon Zephir Conor, avec qui il a formé le groupe Boulevard Dj, il y a quelques années.

Kerozen Dj répond à son ex-compagnon Zephir Conor

Invité récemment sur la chaîne NCI, l'ex-compagnon de Kerozen Dj à l'époque du groupe Boulevard Dj, Zephir Conor, s'est prononcé sur ses rapports avec l'enfant de Siporex. Longtemps resté dans l'ombre, Zephir Conor a tenu des propos laissant croire qu'il avait été abandonné par Dj Kerozen.

" Je me rappelle quand je suis arrivé, je suis allé le trouver au studio de Bebi Philipp, on a causé vite fait... Souvent, je le vois à la télé, il parle en disant qu'on peut faire 1, 2 et 3 chansons ensemble mais jusque là, j'attends, c'est lui la star. Depuis un bon moment j'essaie de le joindre mais sans reponse. Je me dis peut-être qu'il n'a plus le temps (...) '', a soutenu Zephir Conor.

Puis d’ajouter: ''Au fait, on ne s'est jamais séparé. Quand on est allé en Suisse pour la première fois, à notre retour, il y a sa maman qui m'a fait asseoir pour me dire qu'il fallait que je le laisse en Suisse. Je lui ai dit qu'on a encore un deuxième voyage, quand on ira, il va rester et c'est comme cela que je l'ai laissé là-bas lors de notre deuxième voyage...''.

De son côté, Kerozen Dj s'est exprimé sur le sujet au micro de First mag le vrai. " Depuis la sortie de mon grand-frère Zéphyr, je l'ai appelé, je suis allé vers lui. Nous nous sommes vu avec des témoins (...) Je n'ai pas besoin de dire ce que je fais pour lui depuis qu'il est sur Abidjan car c'est entre lui et moi...Je n'aime pas victimiser mais nos proches, ils savent très bien ce qui s'est passé entre lui et moi. Je bénis DIEU aujourd'hui pour ma vie. Donc je préfère en rester là. Je ne veux pas rentrer dans les détails'', a soutenu le poulain de la belle Emma Dobré.

Puis d’ajouter: ''Tout ne peut pas être oublié parce que tu ne peux pas venir à la face du monde, parler. À la limite, c'est raconter des fables. Je lui ai dit: tu peux tout dire mais ne parle plus jamais de ma mère. Ce n’est pas ta camarade...".