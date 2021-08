Koné Katinan : "Au FPI, notre fétiche, c'est Laurent Gbagbo"

En séjour à Niakara, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Koné Katinan a clairement affirmé devant les populations qu'au FPI (Front populaire ivoirien), Laurent Gbagbo demeure le leader incontesté.

Koné Katinan invite à soutenir Ouattara, Bédié et Gbagbo pour la réconciliation

Au moment où Laurent Gbagbo a annoncé qu'il abandonne le FPI (Front populaire ivoirien) pour créer un nouveau parti politique, Koné Katinan est déterminé à tirer les choses aux clair. Selon le porte-parole du "Woody" de Mama, les frontistes se reconnaissent en un seul leader, en la persnone de Laurent Gbagbo.

"Chez nous au FPI, notre fétiche, c'est Laurent Gbagbo. Tout ceux qui ont essayé de lutter contre lui..... Je crois que c'est dans la Bible qu'on parle de l'arche de l'alliance. Celui qui offensait cette arche avait automatiquement des problèmes", a martelé Koné Katinan le samedi 14 août 2021 alors qu'il se trouvait à Niakara.

L'ancien ministre du Budget du dernier gouvernement de Gbagbo a pris le cas du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "J'ai déjà rencontré à deux reprises le Président Henri Konan Bédié. C'est un homme très solide, lucide et cohérent dans ses propos. Il est différent de tout ce que les gens disent de lui . Du vivant de cet homme je ne vois pas un militant qui pourra être le leader du PDCI-RDA ", a dit Koné Katinan.

Il insiste pour dire que chez les houphouëtistes, "Alassane Ouattara ne peut pas être enlevé", car il ne voit pas plus pertinent que l'actuel chef d'Etat en matière de politique dans ce parti. "Tous ceux qui ont essayé de faire du tort à Laurent Gbagbo ont eu ce qu'ils méritaient", a prévenu Koné Katinan. L'ancien exilé a profité de l'occasion pour inviter les Ivoiriens a soutenir Gbagbo, Ouattara et Bédié dans leur démarche pour la réconciliation nationale.