Cameroun : Un ingénieur se donne la mort devant ses enfants

Un fait divers a secoué le 3e arrondissement de Yaoundé, dans la capitale du Cameroun. Un ingénieur s'est suicidé devant ses enfants alors que sa femme était sortie chercher de l'aide pour l'empêcher de se tuer.

Cameroun : Pourquoi le sieur Vidal Bodo s'est-il donné la mort ?

Cette histoire donne froid dans le dos. Un ingénieur agronome du nom de Vidal Bodo s'est ôté la vie de façon cruelle devant ses enfants, confie le site Camer qui cite le journal Échos Santé. Cet employé de l'Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) de Nkolbisson de Yaoundé, la capitale du Cameroun, s'est donné la mort dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août 2021.

"Mon mari s’est subitement réveillé dans la nuit. Il est parti à la douche. Quelques minutes après, je suis parti pour voir pourquoi il mettait autant de temps à la douche. À ma grande surprise, il me dit qu’il médite. Quelques instants après, il est sorti. Il est entré dans la chambre conjugale et a fermé la porte derrière lui. J’ai toqué et finalement, j’ai décidé de faire appel à sa première fille qui vient de réussir son CEP", a confié l'épouse de Vidal Bodo.

Malheureusement, la présence de la petite fille ne dissuade pas l'ingénieur agronome, poursuit Mme Bodo. "Elle a demandé à son père d’ouvrir la porte. Quand il ouvre la porte, il a un poignard à la main et menace de nous assassiner si on entre dans la chambre. Pris de peur, j’ai commencé à appeler à l’aide. Aucun voisin n’est sorti, je suis parti en courant au commissariat du 7e qui est non loin de la maison. À mon retour, il s’était déjà tranché la gorge, les mains et le ventre », relate l'épouse dont les propos sont rapportés par Échos Santé. Le couple vivait derrière la mairie de Yaoundé 3, au quartier Efoulan", a-t-elle témoigné.

Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet ingénieur agronome à se donner la mort devant ses enfants ? Pour l'heure, les raisons de ce suicide demeurent inconnues.