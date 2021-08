FPI : Affi N'Guessan souffle du chaud et du froid contre Gbagbo

Pascal Affi N'Guessan était en conférence de presse, à la suite du Comité central du FPI, s'est voulu très incisif contre Laurent Gbagbo. Le président du Front populaire ivoirien a toutefois pris soin de compatir à la douleur de son désormais ancien mentor.

Affi N'Guessan : « Laurent Gbagbo a décidé de m'arracher le parti sans toutefois m'entendre »

La guerre de leadership entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan pour la présidence du Front populaire ivoirien a désormais pris fin. L'ancien président ivoirien a décidé de créer un nouveau parti, avec le même contenu, abandonnant ainsi le FPI, dont il le fondateur, à son ancien Premier ministre. Ainsi, devraient prendre fin les escalades entre les deux leaders politiques. Que nenni !

Pascal Affi N'Guessan, à la suite du Comité central extraordinaire du FPI, tenu le samedi 14 août 2021, a animé une conférence de presse au siège du parti à Cocody II-Plateaux les Vallons, pour réagir à la décision prise par l’ex-Chef d’État de lui laisser « l’enveloppe du parti ».

Mais bien avant de démonter point par point les arguments développés par le Président Gbagbo, l'Honorable Affi N'Guessan s'est tout d'abord souvenu des souffrances éprouvées par celui-ci. « Avant tout propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au Président Laurent Gbagbo sur sa terre natale », a-t-il déclaré d'entrée, avant d'ajouter : « Lui exprimer toutes ces souffrances endurées durant ces longues années. En même temps, toute notre fierté pour le triomphe de la vérité et son acquittement. »

Cependant, regrette le Député de Bongouanou : « S'il avait permis de nous rencontrer, j'aurais exprimé de vive voix au Président Laurent Gbagbo notre joie de le retrouver parmi nous, le compatriote, le compagnon le lutte, le fondateur du FPI. » Et d'indiquer par la suite : « Laurent Gbagbo a décidé de m'arracher le parti sans toutefois m'entendre. »

« Malheureusement », cette rencontre n'ayant pu se tenir, c'est bien par presse interposée qu'Affi N'Guessan s'est adressé à laurent Gbagbo, mais cette fois-ci, en des termes moins élogieux. Revenant sur les propos tenus par Gbagbo Laurent devant ses partisans, le 9 août dernier, Affi N'Guessan a déclaré : « Un discours ahurissant par sa suffisance, son cynisme et son archaïsme. Les Ivoiriens attendaient le retour de l’homme de paix et de démocrate, nourri aux valeurs du socialisme. Ils découvrent un monarque qui se croit propriétaire du FPI, sa chose dont il peut disposer à sa guise, nommant et renvoyant comme gérant, qui il veut et quand il veut. » Puis, il ajoute : « Face à lui, les cadres du parti sont des obligés, car c’est lui qui les a faits. »

Et pourtant, « C’est nous tous qui l’avons fait. Il nous doit un minimum de respect et de considération », a-t-il martelé. À propos des accusations de son supposé deal avec le RHDP, Affi N'Guessan s'en explique : « On fait croire que j’ai un deal avec le régime. Toutes ces années, j’ai laissé faire, j’ai subi les mensonges pour donner une chance à l’unité du parti. »