Côte d'Ivoire: Voici ce qui fait la fortune d'Emma Lohoues

La jeune et belle actrice et businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues, s'est prononcée sur ses différentes sources de revenus.

Emma Lohoues: ''J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion"

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, la belle actrice lance par moments des castings afin de recruter de jeunes filles à qui elle offre du boulot. Dans une récente sortie sur la toile, elle a exhorté les jeunes filles ivoiriennes à se battre dans la vie, révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil.

''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a conseillé Emma Lohoues.

Femme épanouie, la jeune femme n'hésite pas à faire parfois des folies comme des séjours dans des endroits paradisiaques ou encore des achats de vêtements et autres bijoux luxueux. Dans une vidéo publiée par Canal +, Emma Lohoues s'est prononcée sur ses différentes sources de revenus. ''Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J'investis dans le cosmétique et l'immobilier. J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion", a-t-elle confié. Notons qu'Emma Lolo a piloté avec brio la première édition du festival Coming to Côte d'Ivoire, qui s'est tenue les 12, 13 et 14 août 2021 à Abidjan. Elle a, à cet effet, reçu de nombreux messages de félicitations.