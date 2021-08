Côte d'Ivoire: Stéphane Kipré (UNG) joue la montre avec Gbagbo

L'Union des nouvelles générations (UNG) s'est réunie, samedi en secrétariat exécutif sous la présidence de son président Stéphane Kipré. À l'issue de ce conclave qui a duré 4 h, le parti dit avoir pris acte de l'appel lancé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour la mise sur pied d’un nouvel instrument de lutte politique rassemblant plusieurs forces vives de la Côte d'Ivoire. Selon le communiqué final de la rencontre, la décision de l'UNG relative à l'appel de Gbagbo, devrait être connue lors du congrès extraordinaire convoqué les 19, 20 et 21 novembre prochain.

L'UNG "prend acte de l’appel lancé par le Président Gbagbo" mais...

Sur convocation du Président du parti, un Secrétariat Général Extraordinaire de l’Union des Nouvelles Générations (UNG) s’est réuni le samedi 14 août 2021, de 15 h 10 à 19h22mn, sous la présidence effective du Président Stéphane Kipré, président du parti. L’ordre du jour de cette session extraordinaire a porté principalement sur une communication du président du parti relative à l’audience accordée aux partis politiques membres de Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) par le Président Laurent GBAGBO, le référent politique.

Le Secrétariat General a effectivement entendu une communication du président Stéphane Kipré, président du parti. Dans sa communication, le Président du parti a formellement informé le Secrétariat Général de la décision du Président Gbagbo de porter sur les fonts baptismaux un nouvel instrument de lutte afin de continuer le combat pour une Côte d’Ivoire libre, démocratique et développée. Le Président du parti a ensuite précisé que le président Gbagbo, lors de l’audience qu’il leur a accordé le mardi 10 août 2021 a invité tous les partis politiques membres de EDS qui le souhaitent à participer à la création de ce nouvel instrument de lutte afin de mutualiser les forces et continuer le combat au service des Ivoiriens entamé depuis plusieurs années.

Le Président du parti a précisé qu’il a trouvé pertinent l’idée de rassembler plusieurs forces vives autour des valeurs défendues par le Président Gbagbo. Par conséquent, il a jugé nécessaire de convoquer ce secrétariat général extraordinaire pour informer et discuter de la suite à donner à cette nouvelle orientation du combat politique commun que nous menons au service de la Côte d’Ivoire. Après sa communication, le Secrétariat Général a remercié le Président du parti pour cette démarche authentique qui témoigne de son attachement aux principes démocratiques, aux textes du parti et au respect qu’il accorde aux instances et militants de l’Union des Nouvelles Générations (UNG).

Le Secrétariat Général prend acte de l’appel lancé par le Président Gbagbo pour la mise sur pied d’un nouvel instrument de lutte rassemblant plusieurs forces vives de notre nation. Le Secrétariat Général félicite le Président Gbagbo pour le dépassement de soi et sa capacité à constamment se mettre au service de la cause commune afin de participer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens. Après avoir échangé et débattu de la question, Le Secrétariat Général constate son importance et sa pertinence. Il admet cependant, que selon les textes de l’Union des Nouvelles Générations (UNG), il n’est pas habilité à se prononcer définitivement sur le sujet compte tenu des répercussions éventuelles sur la vie du parti.

En conséquence, le Secrétariat Général demande au Président du parti, conformément à ses prérogatives et aux textes du parti de convoquer incessamment un congrès extraordinaire de l’Union des nouvelles Générations (UNG) et d’inscrire comme unique point à l’ordre du jour, la réponse à cet appel. En attendant que les organes habilités se réunissent, le Secrétariat Général invite les militantes, militants et les responsables du parti à se mobiliser pour ce congrès extraordinaire qui sera l’occasion pour chaque militant de s’exprimer librement comme cela est de coutume à l’Union des Nouvelles Générations (UNG).

Fait à Abidjan, le 14 août 2021

Le Secrétariat Général