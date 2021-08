Facobly: 14 villages se sont affrontés pour la coupe Dominique Ouattara

La Première Dame Dominique Ouattara a été la marraine de la finale du tournoi de football portant son nom, le dimanche 15 août 2021, à Zouatta 1. Ce tournoi initié par M. Philippe Kouhon, s'est déroulé sur deux (02) semaines. Il a mis en compétition seize (16) équipes venant de quatorze (14) villages de la sous-préfecture de Facobly.

Sous-préfecture de Facobly: Un tournoi de football doté de la coupe Dominique Ouattara, mobilise 14 villages

La Première Dame était représentée à cette cérémonie par M. Tazieff Ouattara, son chargé de mission. Étaient également présents M. Soro Benjamin, Directeur de Cabinet de M. Serey Doh Célestin, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Transports en charge des Affaires Maritimes, les chefs traditionnels et les populations venues nombreuses pour prendre part à ce tournoi placé sous le sceau de la cohésion.

Au nom de Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, M. Tazieff Ouattara a remercié l’initiateur de cette compétition sportive. Il a rappelé les engagements humanitaires de la Première Dame dans le cadre de la cohésion et le bien-être des populations. En effet, il a insisté sur la cohésion sociale comme facteur de développement au sein des populations de Facobly. Il a terminé en remettant au comité d'organisation et à la population une enveloppe de deux (02) millions FCFA.

M. Soro Benjamin, représentant de M. Serey Doh Célestin, Président du Conseil Régional du Guémon, a lancé un appel à la cohésion entre les populations. Au nom de ce dernier, il a offert la somme de 1.500.000 F CFA aux populations. Pour M. Philippe Kouhon, initiateur de cette compétition sportive, ce tournoi a eu pour objectif d’honorer et de remercier la Première Dame pour ses nombreuses actions pour le bien-être des populations démunies.

Notons que la finale a enregistré la victoire de l'équipe de Koutrou face à celle de Seambly par 5 buts à 4 lors des tirs au but. Bien avant le lancement du match, les personnalités présentes ont procédé à la pose de la première pierre de la cantine scolaire de l’EPP Zouatta 1.

Sercom