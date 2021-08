RTI: Marie Paule Adjé annonce son retrait de l'émission ''C'midi''

L'actrice et présentatrice Marie Paule Adjé a annoncé deux importantes nouvelles ce lundi.

Marie Paule Adjé prend une importante décision

Marie Paule Adjé est incontestablement un des personnages people les plus adulés du moment en Côte d'Ivoire. Devenue célèbre grâce à l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la chaîne nationale (RTI1) où elle exerçait en qualité de chroniqueuse, Marie Paule Adjé, aujourd'hui âgée de 24 ans, a fait son apparition sur les petits écrans en 2012 en tant qu'actrice dans la série ivoirienne à succès ''Teeneger''. Elle était alors âgée de 15 ans.

Sous la houlette de Carolyne Da Sylva, elle finit par s'imposer comme un personnage de marque de l'émission "'C'est midi'' et est désignée, fin 2018, la femme la plus fashion de la Côte d’Ivoire par Ayana Web Awards, un concept qui vise à mettre en avant les personnes inspirantes qui ont marqué l’année. Début 2021, Marie Paule Adjé a été recrutée par une importante maison de production sénégalaise Marodi Tv, pour le tournage de la série sénégalaise “Impact: rêves brisés”.

Après plus de 6 mois passés au Sénégal, l'animatrice a donné deux informations via un message posté sur sa page Facebook ce lundi matin. '' Après 6 mois de tournage au Sénégal, j'ai le plaisir de vous informer que votre série « IMPACT » sera diffusée sur A+ Ivoire à partir du 25 Août en version française. C’est encore l’occasion pour moi de remercier l’équipe de Marodi TV pour cette opportunité'', a indiqué Marie Paule Adjé, avant d'annoncer son retrait définitif de l'émission C' midi.

'' C’est également l’occasion pour moi de vous informer que, dans la volonté d’embrasser de nouveaux challenges, j’ai décidé ne pas faire partie de la prochaine saison de l’émission C’MIDI avec laquelle j’ai travaillé intensément ces trois dernières années. Je ne peux que dire un grand « MERCI » à la RTI qui m’a apporté énormément et qui a été une véritable école pour moi. Merci à vous aussi qui, pendant toutes ces années, avez été mes supporters N1. Mes remerciements vont aussi à mon patron chéri qui est devenu mon petit papa aujourd’hui ( Mr Joseph Andjou ), ainsi qu'à mon mentor Caroline Dasylva, sans oublier tous mes collègues et le personnel de la RTI !'', a-t-elle ajouté.