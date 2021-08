Décès d’ Elie Hallassou de COVID-19: Le Bio-médecin Diamana dénonce

Elie Hallassou, anciennement connu sous le nom "Libanais de Gbagbo", est décédé, lundi 09 août 2021, des suites d’une contamination à la Covid-19. Une situation qui suscite la colère du biomédecin et chercheur ivoirien connu sous le nom de Diamana de Jésus.

Diamana de Jésus (biomédecin chercheur): « Si Elie Hallassou est mort de la Covid-19, il y a à désespérer de nos gouvernants africains »

La Côte d’Ivoire a enregistré, dimanche 15 août 2021, 143 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 627 échantillons prélevés soit 5,4 % de cas positifs, 265 guéris et 2 décès. A ce jour, le pays compte 52 345 cas confirmés dont 51 237 personnes guéries, 361 décès et 747 cas actifs. Lundi 09 août 2021, c’est avec tristesse que l'on a appris le décès, des suites de la Covid-19, de Elie Hallassou, ancien membre de la galaxie patriotique pro-Gbagbo qui avait rejoint le camp du président Alassane Ouattara après la chute du pouvoir Gbagbo en avril 2011. Un énième décès qui ne manque pas de susciter la colère de l’évangéliste Diamana de Jésus.

« Si le bien aimé ELIE est mort de la Covid-19, il y a à désespérer de nos gouvernants AFRICAINS », a-t-il déploré sur les réseaux sociaux. Et pour cause. Le biomédecin chercheur dit avoir développé, depuis mars 2020, une molécule naturelle qui prévient et guérit la Covid-19 en 5 jours, dénommée BJ12. « Ce sirop naturel à guérit d'ailleurs le Sud-africain Chair Man Ncube, président du Conseil Africain du Tourisme, atteint de la Covid-19 variant sud-africain le plus dangereux », dit-il. Pour l’inventeur du sirop BJ 12, le refus de se libérer du joug colonial, est à la base du rejet de son remède pourtant efficace contre la Covid-19.

« L'incapacité, c'est proposer un projet de gouvernement allant dans le sens du bien être des citoyens électeurs et une fois au pouvoir, aucune trace de toutes ces promesses. Nous croyons aussi que l'incapacité, c'est déclarer que nous sommes indépendants et dans les faits, ces dirigeants dépendent des présidents occidentaux qui les commettent comme des sous-préfets. L'incapacité, c'est quand, à la suite de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement fait appel à toutes les forces vives pour faire face à cette pandémie et qu'un citoyen trouve la solution, et qu'au nom du contrôle des occidentaux, l'on refuse de valider le produit BJ 12 qui prévient et guérit la Covid-19 en 5 jours », dénonce le biomédecin et chercheur ivoirien.

Selon l’évangéliste Diamana de Jésus, ‘’les conducteurs du véhicule Afrique, sont dans l'incapacité de le conduire à bon port faute de capacité de s'auto-déterminer et donc de s'affirmer’’. « La capacité fait aboutir une cause et la cause pour laquelle nous luttons, c'est pour une Afrique digne, libre, capable de faire front à tous les défis avec ses propres fils. Et nous, dans le domaine scientifique, nous menons le combat », prévient-il.