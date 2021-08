Franklin Nyamsi : "Affi N'guessan est le pantin d'Alassane Ouattara"

Franklin Nyamsi porte son jugement sur la crise qui secoue actuellement le FPI (Front populaire ivoirien), notamment entre Pascal Affi N'guessan et Laurent Gbagbo. Le conseiller de Guillaume Kigbafori Soro est convaincu que l'ancien Premier ministre ivoirien est à la solde d'Alassane Ouattara.

Franklin Nyamsi "déshabille" Affi N'guessan

Pascal Affi N'guessan et Laurent Gbagbo sont désormais à couteaux tirés. Les deux hommes étaient engagés dans une lutte pour le contrôle du FPI (Front populaire ivoirien). Finalement, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire a préféré laisser le parti politique fondé en 1990 aux mains de son ancien Premier ministre. "Quand Affi a vu que Assoa quittait le Ghana, il a compris que c’était sérieux. J’ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu’il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant: il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", a soutenu Laurent Gbagbo devant ses partisans.

2) Affi N'guessan n'est que le pantin de Ouattara. Il lui a servi de Cheval de Troie pour torpiller le CNT, et cela amusait bien certains imprudents narcissiques de l'Opposition qui se sont réjouis de l'échec du CNT car ils ne voyaient pas le leadership de leur champion y régner. — NYAMSI WA KAMERUN (@FranklinNYAMSI) August 17, 2021

Franklin Nyamsi, proche de Guillaume Soro, n'a pas voulu demeurer silencieux devant la "guerre" entre Pascal Affi N'guessan et Laurent Gbagbo. Le conseiller du fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) a clairement affirmé que le député de Bongouanou "n'est que le pantin de Ouattara". "Il lui a servi de Cheval de Troie pour torpiller le CNT (Conseil national de transition, NDLR), et cela amusait bien certains imprudents narcissiques de l'Opposition qui se sont réjouis de l'échec du CNT, car ils ne voyaient pas le leadership de leur champion y régner", a-t-il ajouté.

Selon Franklin Nyamsi, le "Woody" de Mama n'a pas fini de contourner Affi N'guessan que le fondateur du FPI compare à un "caillou". "Il est encore dans sa chaussure puisqu'on s'apprête à interdire au président Gbagbo d'être Président d'un parti politique en Côte d'Ivoire", a ajouté l'écrivain camerounais sur son compte Twitter.