Ariel Sheney et Tina Glamour bientôt devant les tribunaux, la raison

La mère de feu Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, menace de traduire Ariel Sheney en justice. La raison.

Tina Glamour: "Qu' Ariel Sheney retire cette chanson en duo avec mon défunt fils"

Tina Glamour n'approuve pas le fait qu'Ariel Sheney ait dévoilé une chanson en hommage au roi du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Elle s'est prononcée sur le sujet au micro de vibe radio. "Mon fils a beaucoup aimé Ariel Sheney. Dans ses derniers moments, Ariel l'a abandonné. Mon fils en a été très affecté. Alors, je tombe des nues quand j'apprends que Ariel sheney sort une chanson avec la voix de mon fils. Par l'intermédiaire d'un de mes fils, je suis rentrée en contact avec Ariel Sheney pour en savoir plus. Il me dit qu'il va me faire bénéficier des droits d'auteur de la chanson. Je lui ai dit que cela ne m'intéresse pas. J'ai été catégorique avec lui. Je lui ai dit de surseoir à ce projet'', a-t-elle fait savoir.

Puis d'ajouter: '' Ses relations avec mon fils n'étaient au beau fixe. Ce n'est pas à sa mort qu'il va sortir une chanson en duo avec lui. Il n'a pas le droit d'utiliser la voix de mon fils sans autorisation. Pourquoi est-ce maintenant qu'il se souvient de mon fils ? Il n'a pas à utiliser l'image de mon fils pour repositionner sa carrière'', a-t-elle dénoncé. Poursuivant, Tina Glamour a menacé de traduire Ariel Sheney en justice s'il ne retirait pas cette chanson en hommage à Dj Arafat, intitulée "Tala N'dilé".

'' Je ne l'ai pas vu aux cérémonies commémorant les 2 ans du décès de mon fils. Je ne l'ai pas vu ni à la messe ni au cimetière. Que Ariel Sheney arrête de faire tourner cette chanson. Sinon, je risque de le traduire en justice. Je présume qu'avant de sortir une telle chanson, il aurait dû poliment m'approcher pour m'en parler. Récemment, David Tayorauld est passé me voir pour me faire écouter une chanson qu'il a réalisée avec Arafat. David, en venant vers moi, m'a respectée. C'est ce qu'aurait dû faire Ariel Sheney. Je suis formelle : Que Ariel Sheney et ses partenaires retirent cette chanson des réseaux. Ce n'est pas après la mort de mon fils, qu'il va lui témoigner son amour. C'est de l'opportunisme", a renchéri Tina Glamour.