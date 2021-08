Universités : Voici la date du renouvellement des bourses

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe que la session pour le renouvellement des bourses au titre de l'année universitaire 2019-2020 débute le jeudi 19 août 2021. Le professeur Adama Diawara précise par ailleurs que la date du dépôt des dossiers est fixée du lundi 23 août au vendredi 10 septembre 2021.

La date du début du renouvellement des bourses d'études est désormais connue. Selon une note du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, au titre de l'année universitaire 2019-2020, la session s'ouvre à partir du jeudi 19 août 2021.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe tous les étudiants des universités publiques et privées et des grandes écoles privées que la date de dépôt de dossier est fixée du lundi 23 août 2021 au vendredi 10 septembre 2021. Il invite tous les étudiants désireux d'obtenir des informations utiles sur le renouvellement des bourses à consulter le site de la direction des bourses www.bourses.enseignement.gouv.ci.

Le professeur Adama Diawara fait également savoir que "le renouvellement des bourses 2019-2020, celui des bourses 2020-2021, ainsi que les secours financiers coûteront 21 176 320 000 F CFA". Le ministère, soucieux de mettre fin aux chevauchements des années académiques, s'active pour une rentrée unique prévue pour le 18 octobre 2021 au titre de l'année académique 2021-2022. Pour le ministre Adama Diawara, "les superpositions des années académiques ont eu pour conséquence des retards dans le paiement des bourses, c’est comme un effet collatéral".

Pour l'année académique 2018-2019, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est parvenu à payer les bourses aux étudiants. Il reste à payer celles de l’année 2019-2020, année académique qui est terminée, et 2020-2021 qui est achevée à l’université de Man, mais qui est en cours dans les autres universités, y compris l’université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, et qui devrait s’achever au plus tard en septembre, peut-on lire sur le site officiel de ce département.