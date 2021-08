Nash trompée par son amoureux; il a engrossé une autre fille

La chanteuse ivoirienne Nash a expliqué comment elle a été déçue par son amoureux.

Nash: ''J'ai appris qu'il a enceinté une fille''

En décembre 2020, la rappeuse Nash a fait la ‘’Une‘’ des réseaux sociaux. Régulièrement traitée de lesbienne, la chanteuse avait laissé éclater sa colère et sa tristesse à travers une vidéo publiée sur la toile, dans laquelle elle suppliait ses détracteurs d'arrêter de salir sa réputation.

"À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie. J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé", avait confié Nash tout-en larmes.

Plus de 6 mois après cette vive polémique, Nash est revenue sur une déception amoureuse qu'elle dit avoir vécue. La rappeuse dit avoir été déçue par un chanteur ivoirien. "J'ai présenté mon amoureux à la Côte d'Ivoire au cours d'une émission. Il n'était pas encore artiste, c'est moi qui l'ai aidé à commencer ses premiers pas dans le showbiz. Je ne voulais pas un homme du showbiz mais il a insisté. Sa première soirée était à la rue princesse, c'était son test. J'étais derrière, j'ai donné mon répertoire et j'ai invité tous mes parrains qui l'ont reçus'', a témoigné Nash sur les antennes de la chaîne NCI.

''Quand je l'ai présenté à la télé, quelque temps après, j'ai appris qu'il a enceinté une fille. C'est ainsi que je lui ai dit: je ne peux accepter cette humiliation. J'avais la haine et un jour, il m'a appelé pour me demander de libérer mon cœur parce qu'à cause du mal qu'il m'a fait, ses choses n'avancent pas. C'est ainsi que je lui ai pardonné", a-t-elle ajouté.