Vagondo Diomandé aux cadres du Tonkpi : "Mettons fin à nos palabres"

Le samedi 14 août 2021, le général Vagondo Diomandé, par ailleurs ministre de l'Intérieur et de la sécurité, a été parrain de trois cérémonies dans le département de Zouan-Hounien. Il s'agissait notamment de la célébration de la lumière à DOHOUBA (Sous-préfecture de Bin-Houyé), du lancement du tournoi de football de la Cohésion sociale au stade du lycée et la sortie des groupements et coopératives agricoles des femmes de Zouan-Hounien.

Vagondo Diomandé: "Nous sommes en retard par notre propre faute. Tonkpi, réveillez-vous ! Allons ensemble chercher le développement"

À l'initiative de Mme Koui Pélagie Gonto, cadre au F.E.R (Fond d'entretien routier), lesdites activités se sont inscrites dans le cadre d'une nouvelle dynamique de leadership englobant la participation de tous les fils et filles du vaste Tonkpi. Ce qui explique la présence de tous les maires du Tonkpi, du sénateur Tompieu Zouo Augustin, du nouveau préfet d'Abidjan, Mr GOUN Germain, fils de Téapleu ; les cadres et la chefferie traditionnelle. Le tournoi de la Cohésion met en compétition 31 équipes issues de 31 villages qui recevront des médailles en or, en argent et en bronze avec des prix importants.

" La présence du ministre Vagondo Diomandé à nos côtés est le témoignage de l'intérêt qu'il porte à sa jeunesse pour son épanouissement ", a indiqué le porte-parole des jeunes de Kouèpleu. À l'espace Koui Mamadou de Zouan-Hounien, une cinquantaine de groupements et coopératives du monde agricole, a exprimé au parrain Vagondo Diomandé les multiples besoins convergeant vers l'autonomisation des femmes à travers une demande d'appui financier et une dotation en matériels agricoles.

Le ministre Vagondo Diomandé, répondant aux associations de femmes, aux cadres et aux chefs coutumiers, a appelé au renforcement de la cohésion sociale, afin de consolider la Paix, préalable à tout développement. « Chers parents, je suis fier de vos enfants : Goun Germain, préfet d'Abidjan, et Koui Gonto Pélagie. Le Tonkpi regorge de beaucoup de valeurs. L'occasion du jour m'emmène à réitérer ma volonté de garantir votre sécurité et votre bien-être. En même temps, je vous lance un message à la solidarité. Le Tonkpi est malade de son développement. Là où le reste du pays avance et se développe, notre Tonkpi s'effondre par la faute de ses propres enfants. Parlez à nous tous. Quelles que soient nos différences, nous devons être unis autour de ce Tonkpi.

Nos différences ne doivent jamais nous diviser. Bien au contraire. Que chacun joue sa partition pour que les choses changent. J'invite tout le monde à me rejoindre dans ce combat pour le développement du Tonkpi. Mettons fin à nos palabres ! Cela a trop duré ! Nous sommes en retard par notre propre faute. Tonkpi, réveillez-vous ! Allons ensemble chercher le développement. Cela n'a aucune logique politique. Il n'y aura plus de place pour la division ! L'heure du réveil a maintenant sonné», a martelé le ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Et d’ajouter que « la synergie de nos efforts permettra de transformer cette belle région du Tonkpi en une région sécurisée, paisible et prospère ».

Le maire de Biankouma, Gba Maniga Jean-Jacques, a rappelé à tous que depuis sa nomination, le général Vagondo Diomandé ne cesse de travailler à l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers d’importants investissements dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l’éducation et en faveur de la modernisation des techniques agricoles. À Zouan-Hounien, c'est la bagatelle de 12 millions de nos francs et du matériel agricole que le Parrain a offert aux femmes, aux jeunes et à la chefferie traditionnelle.

Une correspondance particulière de Sony WAGONDA