Titrologie : "Affi, tel un soldat pour le combat du RHDP"

Titrologie - La guéguerre entre l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan, occupe l'essentiel de l'actualité socio-politique nationale de ce mercredi 18 août 2021.

Titrologie du 18 août 2021 : "Défiance face à Gbagbo : Pourquoi Affi fait fausse route"

La bataille entre Laurent Gbagbo et Affi N'guessan, qui a abouti à l'abandon du Front populaire ivoirien (FPI) par l'ancien chef de l'Etat entre les mains d'Affi, continue de faire la Une de la presse nationale. Les journaux ivoiriens, selon qu'ils soient proches de l'opposition ou non, sont, pour la plupart, revenus sur cette crise qui dure depuis 6 ans. "Affi N'guessan-Laurent Gbagbo : Et si le mobile de la rupture se trouvait ailleurs ?", s'interroge Notre Voie.

" Que prépare Simone Gbagbo ?", s'interroge également le journal. Soir Info informe que l'ex-Première dame a tenu, mardi, une réunion suspecte avec ses amazones. Pour le Rassemblement, le départ de Laurent Gbagbo du Front populaire ivoirien, ne serait pas sans risque pour son ancien Premier ministre. "Défiance à Gbagbo et attaques tous azimuts : Affi tel un soldat pour le combat du RHDP", titre Le Nouveau Réveil. "Pourquoi Affi fait fausse route", tente d'expliquer Dernière Heure Monde.