L'éléphant Hamed donne du fil à retordre au ministre Donwahi

L'éléphant Hamed n'en finit plus avec ses frasques, en dépit des moyens déployés par le ministère des Eaux et forêts pour lui trouver un refuge plus sûr. Les services du ministre Alain-Richard Donwahi donnent toutefois des orientations aux populations pour se protéger contre le pachyderme.

Un collier GPS sur l'éléphant Hamed pour suivre ses déplacements

Déplacé du département de Guitry, où il causait de nombreux préjudices aux populations locales, l’éléphant Hamed a atterri à la Réserve du N’Zi River Lodge, après un bref séjour au zoo d’Abidjan. Mais étant à nouveau sorti de sa réserve, l’éléphant continue de hanter les cultivateurs, les habitants et autres automobilistes qui s’aventurent sur l’axe Bouaké Satama-Sokoro.

Le Député Alpha Yaya Touré en a fait la malheureuse expérience en s’aventurant sur cette voie. « Depuis plusieurs jours, Hamed est très révolté et barre la route à tous les usagers en partance pour Satama Sokôrô. J’ai été obligé, ce jour, de faire le grand tour en passant par M’Bahiakro pour atteindre Satama Sokôrô, car Hamed a carrément bloqué la route », avait-il écrit, le week-end dernier, sur sa page Facebook.

Pour donc limiter ses dégâts, les services du ministère des Eaux et forêts ont doté l’animal d’un collier GPS afin de « le suivre à la trace ». Ils ont par ailleurs rassuré les populations quant à la protection de leur personne et de leurs cultures, tout en les sensibilisant à la conservation de l’éléphant. Dans l’optique de mettre fin au cauchemar des populations, l’éléphant sera capturé et ramené dans sa réserve, et ce, à la fin des travaux qui y sont menés.