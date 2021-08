Fait divers: Voulant empoisonner sa rivale, elle tue deux enfants

Ce fait divers s'est déroulé dans la commune de Bonaberi (4e arrondissement de la ville de Douala), précisément au quartier Carrefour Music. La nommée Rayanatou a empoisonné sa coépouse et ses quatre enfants dont deux ont perdu la vie. L'information est relayée par nos confrères du site actucameroun. Les faits ont eu lieu dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août 2021.

Fait Divers : Deux enfants meurent empoisonnés à Douala

Un fait divers continue de faire jaser au Cameroun. Rayanatou, domiciliée dans la commune de Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, vient de commettre l'irréparable. Cette dame a ôté la vie à deux pauvres enfants âgés de huit ans et un an. En effet, elle avait pour dessein lugubre d'empoisonner sa coépouse. Loin des regards indiscrets, Rayanatou a concocté un plat de couscous accompagné de la sauce Bissap, connu au Cameroun sous le nom Foléré. Elle a pris le soin d'y ajouter du poison en vue de se débarrasser définitivement de sa rivale.

Mais tout ne va pas se passer comme le souhaitait l'habitante de Bonaberi. Pour des raisons que l'on ignore encore, elle a servi une partie du repas empoisonné à sa voisine nommée Viviane Simeu et ses quatre enfants. Dame Viviane Simeu et ses gamins se régalent de ce mets venu du droit de la maisonnée de Rayanatou.

La suite est fatale. Notre source indique que deux des enfants de dame Viviane Simeu décèdent à l'hôpital du district de Bonasama après avoir consommé le repas de Foléré servi par Rayanatou. On apprend également que la voisine et ses deux autres enfants continuent de lutter contre la mort. Interpellée puis conduite à la brigade de gendarmerie de Bonjogo, Rayanatou a reconnu qu'elle a voulu empoisonner sa rivale. Elle devra répondre de son acte devant les autorités compétentes du Cameroun.