Rwanda: Paul Kagamé chambre Arsenal et met en péril leur partenariat

Le Rwanda et les Gunners d'Arsenal poursuivent leur partenariat. C'est l'essentiel du message de Rwanda Development Board (RDB), mercredi 18 août 2021, après la sortie récente du président Paul Kagamé sur les contre performances du club.

Le président rwandais, Paul Kagamé, tire à boulets rouges sur Arsenal: "Nous ne devons pas excuser ou accepter la médiocrité"

Le partenariat entre le Rwanda et Arsenal est toujours d'actualité après la défaite d'Arsenal contre Brendford (2-0) vendredi à l'occasion du match d'ouverture de la première journée du championnat anglais qui n'a pas du tout plu au président rwandais, Paul Kagamé.

Alors que son pays est l'un des sponsors du club londonien depuis 2018, le Numéro 1 rwandais n'a pas hésité à réagir après cette défaite, parlant de « médiocrité ».

« Comment ?? C'est le football, c'est une défaite d'Arsenal contre Brentford. Brentford méritait de gagner et ils l'ont fait. Le match lui-même mis à part, Arsenal et ses fans ne méritent pas de s'habituer à cela... NON !!! Je dis cela comme l'un des plus grands fans d'Arsenal. Le changement a mis trop de temps à venir ! Nous ne devons pas excuser ou accepter la médiocrité. Une équipe doit être construite dans le but de gagner, gagner, gagner. De sorte que lorsque nous perdons, ce n’était pas prévu. Nous savons tous sur quelles épaules repose ce lourd fardeau. J’espère qu’ils le savent aussi ou même qu’ils l’acceptent», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le Rwanda est, depuis 2018, le partenaire touristique d'Arsenal (ainsi que du PSG depuis fin 2019). Le logo « Visit Rwanda » est affiché sur les maillots du club anglais. Paul Kagame s'est offert une publicité sur une manche du maillot de son club préféré, Arsenal.

Selon Rwanda Development Board, l'agence de promotion des investissements au Rwanda, à travers cette campagne « Visit Rwanda », le pays compte doubler ses revenus touristiques d'ici à 2024.

Le montant de ce contrat s'élève à 40 millions de dollars sur trois ans quand le gouvernement britannique dépense un peu plus de 80 millions de dollars chaque année au Rwanda, notamment pour lutter contre l'extrême pauvreté.

Pour l'agence de promotion de l'investissement au Rwanda, le calcul est simple : ces 40 millions de dollars investis sur trois ans dans le club anglais d'Arsenal, devraient en rapporter dix fois plus d'ici à 2024.