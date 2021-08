Lilibet Diana, fille du prince Harry et Meghan, ne sera pas à Windsor

Finalement, Lilibet Diana, la fille de Meghan Markle et Harry, ne sera pas baptisée à la cour royale en présence de la reine Elizabeth II.

Le baptême de Lilibet Diana tourne au casse-tête

Le lieu de la cérémonie du baptême de la petite Lilibet qui devrait réconcilier les Sussex à faire la paix avec Buckingham, est aujourd'hui en filigrane. Windsor ne serait plus à l’ordre du jour, selon le média français.

Meghan et Harry pourraient ainsi choisir d’apaiser les tensions en choisissant un baptême classique, à Londres, par l’archevêque de Cantorbéry, en compagnie du prince Charles et des Cambridge, l’occasion d’une photo de famille qui scellerait une nouvelle entente.

L’opportunité aussi pour la reine Elizabeth, âgée de 95 ans, de voir enfin son arrière-petite-fille autrement que par visioconférence. Mais on n’y croit guère. Alors où sera donc baptisée la petite Lili Diana ?

“Les parents du bébé auraient finalement décidé d'organiser la cérémonie chez eux, aux États-Unis, selon un expert cité par l'Express. Précédemment, il avait été rapporté que le couple espérait baptiser Lili devant Sa Majesté, 95 ans, à Windsor. Cependant, le commentateur royal Richard Fitzwilliam croit savoir que Meghan et Harry ont finalement décidé de faire "les choses à leur manière" avec Lilibet.

Et d'ajouter : "Il semble certain que son baptême se fera dans l'État d'origine de Meghan et en secret, mais sans la controverse qui avait entouré le baptême d'Archie”, rapporte le site d’information.

Le fils de Harry et Meghan, Archie, a été baptisé par l'archevêque de Canterbury à la chapelle St George, à Windsor, en juillet 2019. Meghan s'était alors assurée que le baptême était une "affaire complètement privée" à laquelle ne participaient que 22 invités, selon la biographie non autorisée du couple, Finding Freedom. Elizabeth II n'était pas là pour Archie non plus.