Tunisie : Les sportifs bientôt vaccinés contre la covid -19

Les autorités de la Tunisie annoncent que c’est le vendredi 20 août 2021 que débutent les journées nationales de vaccination des sportifs contre la covid -19. Cette mesure intervient à quelques jours du lancement de la saison sportive 2021-2022, rapporte le site lapresse.

En Tunisie, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle informe qu'en prélude au début de la saison sportive 2021-2022, une campagne de vaccination des sportifs contre la maladie à coronavirus démarre le vendredi 20 août 2021. Pour l'exécution de cette opération, il bénéficie de l'appui du ministère de la Santé.

On apprend auprès de nos confrères de lapresse que l'opération vise non seulement les sportifs, mais également les staffs techniques et administratifs, les arbitres de toutes les spécialités individuelles et collectives. Par ailleurs, les journalistes sportifs sont aussi concernés par la mesure.

C'est le Palais des sports d'El Menzah qui va accueillir la première journée de vaccination de 8 heures à 18 h 30. Notre source indique qu'elle touche uniquement les personnes inscrites sur la plateforme Evax, âgées d'au moins 18 ans.

Depuis le jeudi 19 août 2021, le gouvernement de la Tunisie a allégé les mesures préventives adoptées dans l'objectif de stopper la propagation de la covid -19. Désormais, le couvre-feu part de minuit à 5 heures du matin jusqu'à nouvel ordre. En outre, la présidence de la Tunisie signale que les rassemblements familiaux, privés ou publics sont toujours interdits. Cependant, ladite mesure ne s'applique pas aux personnes entièrement vaccinées. Pour ce qui concerne les voyageurs, ceux-ci devront présenter un test PCR dont la durée n'excède pas les 72 heures à partir de la date de sa réalisation.

À la date du jeudi 19 août 2021, la Tunisie compte 632 000 cas de covid -19 et 22 304 cas de guérison.