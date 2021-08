Côte d'Ivoire : La mère de Soul To Soul très inquiète pour son fils

En Côte d'Ivoire, Koné Souleymana Kamaraté, plus connu sous le nom Soul To Soul, croupit à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Ce proche de Guillaume Soro a été condamné à vingt ans de prison par la justice ivoirienne qui l'accuse des faits d' "atteinte à la sûreté de l'État". Cela fait plusieurs mois que ce soroiste est loin de sa mère.

Côte d'Ivoire : Ce que la mère de Soul To Soul a confié à El Hadj Mamadou Traoré

Mercredi 23 juin 2021, la Cour d'assises d'Abidjan a condamné plusieurs proches de Guillaume Kigbafori Soro à de lourdes peines de prison pour "atteinte à la sûreté de l'État". Accusé de complot contre le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a récolté la prison à vie. Pour sa part, Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul a été condamné à vingt ans de prison ferme. Il faut rappeler qu'il avait déjà été condamné dans l'affaire de cache d'armes en octobre 2017 avant d'être libéré.

Très affectée par l'incarcération de son fils, la mère de Soul To Soul a confié sa peine à El Hadj Mamadou Traoré, un lieutenant de Guillaume Soro qui venait de lui rendre une visite à la suite des échauffourées à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Elle s'inquiétait du sort de son fils et m'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Je l'ai rassuré que son fils se portait bien et qu'il a le moral. Ma visite lui a fait beaucoup bien", a témoigné Mamadou Traoré.

La mère de Soul To Soul a ensuite adressé une prière, les mains levées vers le ciel. "Mon Dieu, épargne mon fils, fasse que mon fils vienne me trouver vivante à sa sortie de prison. Je suis vieille et malade. Fasse qu'il sorte de cet enfer où il est afin de me faire la joie de m'enterrer. Mon fils, fais beaucoup de prières pour ton frère afin qu'il nous rejoigne vite", a-t-elle imploré.