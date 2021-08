Attaque terroriste : Roch Kaboré décrète trois jours de deuil national

Une énième attaque terroriste a été perpétrée entre Arbinda et Gorgadji avec l'effroyable bilan de plus de 100 morts. Roch Kaboré, profondément meurtri par ce drame, a décrété un deuil national de trois jours, tout en présentant ses condoléances à ses compatriotes.

Roch Kaboré : « Je présente mes condoléances aux familles éplorées…»

La Patrie des hommes intègres vit un véritable drame. Les attaques terroristes, déclenchées depuis 2015, sont quasiment devenues interminables et de plus en plus cauchemardesques. La dernière en date est celle perpétrée, le mercredi 18 août 2021, sur l’axe Dori-Aribinda, à 25 kilomètres de la ville de Gorgadji, dans la partie septentrionale burkinabè, dans la zone des trois frontières Mali - Niger - Burkina Faso.

Il ressort des faits qu'un convoi des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui avait également à son bord des civils, a été attaqué par des hommes armés. La bataille qui s'en est suivie a été très sanglante et meurtrière.

Le bilan provisoire de cette attaque de présumés djihadistes fait froid dans le dos. Quatorze (14) éléments des forces de l'ordre et trois (3) VDP, ainsi qu'une trentaine de civils tués. De nombreux blessés ont également été signalés au cours de ces combats d'une violence indescriptible. Les FDS ont par ailleurs abattu 58 terroristes lors de leur riposte. Plus d'une centaine de morts, au total.

Le gouvernement burkinabè vient de décréter un deuil national de trois jours en hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés au champ d'honneur, ainsi qu'aux civils massacrés au cours de ces combats.

Sur son compte Twitter, Roch Kaboré, le président burkinabè a également exprimé toute sa compassion quant à cette horreur dans laquelle son pays est empêtré.

« Plusieurs compatriotes, parmi lesquels des civils, des FDS et des VDP, sont tombés ce 18 août, entre Arbinda et Gorgadji dans une attaque terroriste. En ces circonstances douloureuses, je présente mes condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a tweeté le président burkinabè.