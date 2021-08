Des espions aux trousses de Brenda Biya, la fille de Paul Biya dénonce

Victime d’une tentative de Kidnapping il y a quelques jours, Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a posté un nouveau message assez étrange sur les réseaux sociaux.

Brenda Biya: ‘’Certaines personnes sont bizarres…''

La belle Brenda Biya a affirmé avoir été victime d’une tentative de kidnapping, il y a quelques jours. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la fille du président camerounais Paul Biya a relaté le calvaire qu'elle a vécu. "Dieu a sauvé ma vie. On a essayé de me kidnapper!!! Je sors d’un kidnapping, c’est Dieu qui est grand. Je vous jure. Je suis à mon troisième traumatisme. Je ne sais pas pourquoi ces gens veulent me tuer... Ils ont essayé de me tuer", a déclaré Brenda Biya, en pleurs. L’influenceuse et business woman camerounaise a affirmé que des membres de son personnel ont tenté de l’emmener vers une destination inconnue mais fort heureusement, elle a réussi à s’échapper.

"C'était la gouvernante et le chauffeur (...) J’essaie de me calmer, mais j’étais en état de choc parce que je n'arrivais plus à respirer. Il fallait que je réapprenne à respirer, c’est la seule raison pour laquelle je suis de retour dans mon hôtel. J'ai couru et je suis tombée sur des policiers. Mon frère me disait que les gens qui travaillent pour nous, veulent nous kidnapper. Et il l'avait dit à ma mère. Je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je ne savais pas que ç'allait m'arriver. Nous étions dans la voiture ... Ils m'ont emmenée dans une autre direction... j'ai eu la chance que la portière de la voiture, s'est ouverte, comme par hasard. Quand je sortais de la voiture, le chauffeur a tiré ma main, j'aurais pu me briser le bras (pleurs), j'ai courru et comme par chance, je suis tombée sur deux policiers", a confié Brenda Biya.

Quelques jours après cette folle journée, la fille du président camerounais, dénonce des personnes qui ne lui parlent pas mais qui passent leur temps à l’espionner. ‘'Certaines personnes sont bizarres… Elles ne te parlent pas mais elles t'espionnent", a fait savoir Brenda Biya sur les réseaux sociaux.