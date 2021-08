Des Camerounais réclament Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT

Samuel Eto'o sera-t-il le prochain patron de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de Football) ? En tout cas au Cameroun, une pétition vient d'être lancée afin de solliciter la candidature de l'ex-capitaine des Lions indomptables.

Samuel Eto'o invité à briguer la présidence de la FECAFOOT

Au Cameroun, une pétition vient d'être lancée afin "d'attirer l'attention" de Samuel Eto'o "à faire face au destin et à ses responsabilités pour sauver l'héritage que lui et ses ainés footballeurs camerounais ont transpiré à construire". La pétition est conduite par le Collectif d'appel et de soutien pour la candidature de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT (COSCASEF). Elle est dirigée par Guy Bertand Mengoum Kamgaing.

"Qu’il prenne ses responsabilités en main et décide de diriger le football Camerounais. Samuel Eto’o, nous appelons à ta candidature. Tu es de ceux qui peuvent mettre à coup sûr le football camerounais sur les rails. Tu nous l’as prouvé sur le terrain, par tes initiatives de formation et ton engagement personnel pour que ton pays le Cameroun puisse abriter la prochaine coupe d’Afrique des Nations. Désormais, tu devras le faire en dehors des stades pour l’amour du sport qui t’a tout donné et pour le bien-être du peuple camerounais", soutiennent les initiateurs de la pétition pour la candidature du conjoint de Georgette Eto'o à la tête du football camerounais.

Selon nos confrères du site actucameroun, 250 personnes ont déjà donné leur accord pour l'initiative en signant la pétition. Samuel Eto'o n'a pas encore réagi à cette action qui appelle sa candidature pour diriger la Fédération camerounaise de football. Il faut rappeler que le Cameroun abrite la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022. Le tirage au sort de la compétition a eu lieu le mardi 17 août 2021 à Yaoundé.