Crise au FPI : La saignée se poursuit dans le camp d'Affi N'Guessan

De nombreux cadres, et non des moindres, sont en train de lâcher Pascal Affi N'Guessan dans sa guerre de leadership avec Laurent Gbagbo. Le dernier en date est Oueza Olivier-Stéphane, Secrétaire national chargé de l'organisation des manifestations du parti.

Le Secrétaire national à l'organisation quitte le parti d'Affi N'Guessan

Depuis son divorce consommé d'avec Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan est en train de perdre bon nombre de ses cadres. Outre des personnalités comme Amani N'Guessan Michel, Agnès Monnet, Secrétaire générale, porte-parole du Front populaire ivoirien (FPI), Jean Bonin Kouadio, et tout récemment Konaté Navigué, Vice-président du parti, c'est un autre haut responsable du FPI qui vient de lâcher l'ancien Premier ministre.

Dans un courrier, dont Afrique-sur7 a reçu copie, Oueza Olivier-Stéphane, Secrétaire national chargé de l’Organisation des manifestations du parti, a annoncé sa démission du Front populaire ivoirien (FPI). «Camarade Président, j’ai le profond regret de t’informer de ma décision de démissionner de mes fonctions au sein du parti pour des raisons personnelles », a-t-il adressé à Pascal Affi N’Guessan. Avant d’ajouter : « Par ailleurs, je voudrais t’exprimer toute ma reconnaissance pour l’encadrement et ta générosité dont j’ai bénéficié». Avec cette démission de l’un des cadres de son parti, il faut indiquer que le député de Bongouanou est à un véritable carrefour de sa survie politique.

Il faut toutefois noter que certaines personnalités continuent d’affirmer leur attachement à Affi N’Guessan. Notamment l’Honorable Sia André, vice-président du FPI. « À tous les militants, sympathisants et connaissances, je voudrais vous assurer que je suis et demeure FPI. Je ne fais pas la politique par suivisme, mais par conviction. Je crois aux idéologies du FPI qu’incarne pour l’instant et de fort belle manière le Président Affi. Mon engagement aux côtés du président Affi ne souffre d’aucune ambiguïté… FPI à vie », avait déclaré sur sa page Facebook, le Député de Man Sous-préfecture.