Éric Virgal à Abidjan pour rendre hommage à Jacob Devarieux

Le chanteur martiniquais, Éric Virgal, est à Abidjan pour prendre part à un concert hommage à Jacob Devarieux décédé il y a quelques jours.

Jacob Devarieux célébré ce vendredi à Cocody

Décédé le 30 juillet en Guadeloupe, des suites de la maladie à Coronavirus, l'artiste musicien du groupe Kassav, Jacob Devarieux, sera honoré en Côte d’Ivoire, ce vendredi 20 août 2021, lors d'un grand concert à l’espace Menekré de Serge AHOUASSA (POLO SANTA) de la RIVIERA ATTOBAN à Abidjan. Un événement qui sera marqué par la présence de la star martiniquaise de Zouk, Éric Virgal, arrivée sur les bords de la Lagune Ebrié, mercredi 18 août 2021. L’artiste a été reçu, jeudi, par l’Association des Antillais et Guyanais de Côte d’Ivoire, à Cocody (AAGCI) à Abidjan.

Une rencontre au cours de laquelle, Eric Virgal a dit tout le bien qu’il pense du défunt. « Jacob Devarieux est le plus grand musicien qui ait existé chez nous. Lui et moi avions une relation musicale. Jacob a vécu en Afrique; il y a porté le Zouk qui existait déjà aux Antilles. Il l’a réussi en la professionnalisant avec la maestria. Jacob a fait une musique qui ressemble à l’Antillais, à l’Africain et à l’Européen. C’est un homme qui avait vite compris qu’il fallait faire bouger les choses », a fait savoir Eric Virgal.

Tout en affichant sa joie d’être en Côte d’Ivoire, il a invité les populations à venir célébrer Jacob Devarieux ce vendredi. « Lorsque, je reviens en Côte d’Ivoire, je suis ému parce qu'ici, c’est chez moi. C’est tout simplement la mer qui nous sépare. J’invite tous les amoureux de la musique à nous retrouver à Ménékrè Légende pour ensemble rendre un hommage mérité à ce grand homme, Jacob Devarieux », a lancé Éric Virgal qui a également exprimé sa gratitude à la communauté antillaise et guyanaise qui l’a reçu, jeudi. « Cela me fait beaucoup de bien d’être reçu par cette association des Antillais et Guyanais de Côte d’Ivoire. Parce qu’elle est chez elle, ici, en Afrique. Ce que les gens doivent savoir, on n’est pas loin, on est en face », a-t-il soutenu.