Un chauffeur de taxi séquestre une fillette et la viole pendant des jours

Un chauffeur de taxi indigne a été arrêté après avoir violé une gamine durant plusieurs jours. Les faits se sont déroulés au Cameroun, précisément à Yaoundé.

Un chauffeur de taxi arrêté pour viol sur mineure

L'identité du violeur n'a pas été révélée par le site camerounweb qui relaie l'information. Pour en revenir aux faits, un chauffeur de taxi de la ville de Yaoundé tombe sur une gamine qui semble bien perdue dans cette grande agglomération. Elle est toute seule et vient d'arriver à la capitale camerounaise. Au lieu de conduire la fillette à l'adresse qu'elle lui a indiquée, le chauffeur de taxi prend plutôt la direction de son domicile au grand étonnement de sa passagère.

Une fois chez lui, le taximan met un plan diabolique à exécution. Il séquestre la pauvre fillette et abuse sexuellement d'elle, rapporte notre source. "Ne connaissant pas la ville de Yaoundé, le taximan l'a amenée chez lui et l'a gardée pendant deux jours. Il lui a fait subir des séquestration et des viols tous les soirs. Un voisin avait constaté qu'il mettait la musique fort la nuit et qu'il entendait un enfant pleurer", a confié un témoin au média camerounais. Le voisin alerte aussitôt la gendarmerie qui envoie des éléments au domicile du chauffeur de taxi. Le violeur est pris alors qu'il se préparait à accomplir de nouveau sa sale besogne.